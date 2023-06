“Poder solucionarle el problema a un usuario es la satisfacción más grande que yo tengo”

El área de Servizos Sociais, una de las fundamentales en el funcionamiento de cualquier gobierno local, ha tenido en Poio un nombre propio en las dos últimas décadas: Rosa Fernández González, concelleira hasta hace unos días en esta materia y una de las caras más conocidas para los vecinos del municipio. La socialista deja atrás un período de su vida que le ha reportado grandes satisfacciones, tanto a nivel laboral como personal.

– Siempre ha estado en el área de Servizos Sociais...

– Siempre, sí, y como concelleira. Entré en 2007 y estuve hasta 2011. Después perdimos un concelleiro, que fui yo, y después volví en 2015, hasta ahora.

– ¿Cuál es su formación?

– Yo soy técnico en gestión y administración de empresas.

– No parece muy relacionado con los servicios sociales...

– Pero era el área que a mí me gustaba, la pedí yo. Yo ya hacía cursos en la Casa Rosada y me gustaba mucho relacionarme con la gente. También estuve en la Asociación de Mulleres Progresistas. A mí me gusta mucho estar en contacto con las personas, ayudarlas siempre que se pueda. Ha sido una concellería que me ha dado muchas satisfacciones.

– Han sido muchos los programas puestos en marcha desde esta concellería. ¿Cuáles destacaría?

– Son muchísimos, sí. Destacaría, por ejemplo, el de “Saúde e Mente”, de 2007, que se llevó por las parroquias porque en ese momento estaba todo muy centralizado en la Casa Rosada. No era lógico que la gente mayor se tuviera que desplazar. Se llevó por todas las parroquias con un precio muy asequible. Se llevaron actividades a puntos en los que nunca había habido nada, como en Vilariño. Es un programa que ha existido hasta ahora, con más de un centenar de personas mayores inscritas.

– ¿Qué cambios introdujo en la concellería?

– En la Casa Rosada no había accesibilidad y pusimos un ascensor, porque en aquel momento era presidente de la Xunta Emilio Pérez Touriño. Conseguimos otra trabajadora social para Poio, ya que solo había una. En Igualdade destacaría el “Poio en Negro” y el “Punto Lila”, el homenaje a las mujeres del municipio... Los programas de ejercicio para mayores...

– Que se truncarían con la pandemia...

– Durante la pandemia, con la colaboración de Protección Civil, a quien les quiero dar las gracias, les mandamos ejercicios a los mayores para que pudieran seguir haciéndolos en sus casas.

– Es evidente que los mayores son uno de los principales objetivos de Servizos Sociais.

– Sí, porque tenemos que ocuparnos de nuestros mayores, porque cada vez la población está más envejecida y es necesario hacerlo. Tenemos muchos programas dedicados a ellos.

– Uno de ellos es el programa para mayores que viven solos...

– Sí, a través de ese programa una persona les llamaba desde la Casa Rosada y ellos les contaban sus vivencias, qué necesitaban... Fue fundamental también en pandemia, porque los trabajadores se fueron para sus casas y nos quedamos solo el conserje y yo, que nos dedicamos todos los días a llevar alimentos, medicinas... a aquellos que no podían salir, así como a recogerles la basura. Fue una época muy dura para nosotros.

– Y muy triste para ellos...

– Nos comunicaban que los mayores se sentía muy solos y se deprimían, así que yo hablé con la técnica de animación sociocultural, Ana Campos, y nos pusimos de acuerdo para facilitarles ejercicios de mejoría.

– Otro programa fundamental ha sido el de “Axuda no Fogar”.

– Sí, en el que teníamos hasta ahora entre 70 u 80 usuarios. También está el de “Emerxencia”, una partida que se dedica a pagar recibos de primera necesidad: suministros, hipotecas, alquileres, medicamentos, ropa, libros para los niños... Durante la pandemia, de hecho, se tuvo que incrementar: pasamos de 32.000 euros a 70.000.

– Respecto al área de Xuventude, será muy difícil llegar hasta los jóvenes...

– Sí, es muy difícil. Lo que hemos hecho es llegar a ellos a través del IES de Poio. Además de actividades, les ofrecimos cursos que les facilitasen el acceso a un puesto de trabajo: monitor de tiempo libre, talleres...

– ¿Qué ha sido lo más satisfactorio de haber sido concelleira de Servizos Sociais?

– Cuando un usuario llega por la puerta pidiendo ayuda y le puedes solucionar el problema, es la satisfacción más grande que yo tengo. También me llevo el buen trabajo día a día con los trabajadores de Servizos Sociais y del resto del Concello. Para mí no son empleados, son amigos.

– ¿Y la espina clavada con la que se va?

– Los realojos del poblado chabolista de O Vao. En 2007, cuando yo llegué, teníamos que realojar a la gente por orden del juzgado para los derribos. Queríamos hacer un poblado de transición en donde pudieran estar para su posterior reinserción en la sociedad, pero quedó en nada. Era algo en lo que tenía mucha ilusión. Ojalá que con el tiempo se pueda hacer. Hoy está mejor el poblado y mucha gente que está fuera de él y está trabajando.