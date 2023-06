Más protagonismo y control del alcalde en un nuevo gobierno dividido en cinco grandes áreas

En esta nueva etapa, el gobierno local estará dividido en cinco grandes áreas: Alcaldía, Servicios Centrales, Territorio y Ambiente, Servicios Municipales y Urbanos e Igualdad y Promoción del Bienestar. A su vez, estos ámbitos o campos estarán divididos en áreas de gestión, siendo las menos numerosas posibles y respetado criterios de minimización. “En el momento actual en el que iniciamos este mandato con nueve concejales, es la distribución más coherente que se nos ocurrió”, explicó Lores.

La Alcaldía asumirá la portavocía del gobierno, la coordinación y dirección política del mismo, las relaciones y firma de convenios con otras administraciones y entes del sector público y las infraestructuras y actuaciones de otras administraciones y entes públicos, salvo a las que se deleguen puntual y expresamente.

El ámbito de Servicios Centrales tendrá como coordinadora a Eva Vilaverde Pego. Se subdivide en dos áreas, la legal y económica, de la que será responsable Raimundo González Carballo y que incluye secretarías, asesoría jurídica, contratación, contratos de agua y de residuos, intervención, hacienda, tesorería, ordenanzas fiscales y económicas, presupuestos y sus modificaciones, asi como gestión de los fondos europeos, y la de servicios no territorializados, cuya responsable será Vilaverde e incluye gestión de recursos humanos, protección ciudadana (Policía, Bomberos y Protección Civil), ocupación de espacios públicos, patrimonio, régimen interior, padrón y nuevas tecnologías en la administración.

Carme da Silva Méndez será la coordinadora del ámbito Territorio y Ambiente, que también se subdivide en dos áreas: Planificación del territorio, cuya responsable será la propia Da Silva y se ocupará de ordenación del territorio y del ambiente natural, urbanismo, disciplina ambiental y urbanística, gestión urbanística y ambiental, actuaciones en materia de vivienda, ARI’s y patrimonio histórico edificado y etnográfico, y el área de gestión ambiental y territorial, cuya responsable será María Xosé Abilleira e incluye infraestructuras, dotaciones y servicios municipales en el rural (de nueva planta y sostenimiento de los existentes), parques forestales, ríos, playas, fuentes y lavaderos en el rural.

El ámbito de Servicios Municipales y Urbanos tendrá como coordinador a César Mosquera y estará subdividido en dos áreas: la de Servicios Urbanos Básicos, cuyo responsable será Xaquín Moreda y que incluye sostenimiento de los espacios públicos urbanos y de los elementos de urbanización, recogida y tratamiento de residuos, limpieza viaria, suministro municipal de agua potable, fuentes urbanas, recogida de aguas residuales, parques, jardines, espacios libres y playas urbanas, y el área de mejora urbana, cuyo responsable será el propio Mosquera y que abarca ordenación de la movilidad urbana, impulso del PMUS, urbanizaciones y reurbanizaciones, estacionamientos (gestión de los estacionamientos en régimen de concesión y ordenación del estacionamiento en vías públicas en todo el ámbito urbano) y transporte público.

Por último, el ámbito de Igualdad y Promoción del bienestar, coordinado por Anabel Gulías y que estará subdividido también en dos áreas: la de dinamización social y cultural, cuyo responsable será Demetrio Gómez y se encargará de actividades culturales y sociales, fiestas, gestiones de las instalaciones municipales socioculturales, normalización lingüística y cultural, memoria histórica, educación (en sus diferentes niveles) y juventud, y el área de promoción de la igualdad, del bienestar, de la salud y de la economía, cuya responsable será Gulías e incluye igualdad, actividad física y deportiva, gestión de las instalaciones de actividad física municipales, envejecimiento activo, servicios sociales, sanidad, sanidad animal, refugio, cementerios, políticas de empleo, promoción exterior de la ciudad y del turismo, grandes eventos, sociedad de turismo, mercados, matadero, consumo responsable y promoción del uso de las nuevas tecnologías.

En cuanto a las tenencias de Alcaldía, la primera quedará en manos de Eva Vilaverde, siendo las demás para los miembros de la Comisión de Gobierno según el orden de la lista.

“Queremos lograr una administración más eficiente y funcional, adaptada a los nuevos tiempos. Es una decisión que tomamos después de decir, por activa y por pasiva, que esta sería una nueva etapa, y así fueron tomados los acuerdos”, indicó el regidor municipal, que apuntó como claves en este nuevo mandato aumentar la coordinación del gobierno, así como dotarlo de una mejor estructura interna. “En este sentido, habrá que dedicar un tiempo de forma sistemática antes de las juntas de gobierno, tiene que existir una interlocución permanente entre todas las personas que ostenten las máximas responsabilidades”, apuntó Lores.

Tal y como reveló el alcalde, con el nuevo mandato finaliza una etapa y, sobre todo, se inicia una nueva, realizándose la asignación de delegaciones y responsabilidades siguiendo criterios de máxima igualación posible de la carga de trabajo entre las personas concejalas y asunción cabal y a fondo de que se inicia una nueva etapa, con la mente limpia y con nuevas ideas y proyectos.

En cuanto al reparto de responsabilidades, Miguel Anxo Fernández Lores explicó que se determina en base a experiencia acumulada sobre la carga real que supone cada ámbito, cada área y cada servicio, y la carga previsible para este mandato en aplicación de los criterios expuestos.

“Estos cambios profundos, si se se quiere llamar revolución, afecta a la estructura del gobierno y a todos y cada uno de los miembros del gobierno, comenzando por la Alcaldía, que pasará a ejercer directamente más funciones que hasta ahora”, comentó Lores, que también se refirió concretamente al caso de César Mosquera, que asumirá más competencias en este mandato. “Obviamente, deja las responsabilidades de gobierno en la Diputación (donde era vicepresidente). Al no estar en el gobierno prvincial puede tener mayor dedicación en la política municipal y ser responsable de un área que consideramos muy importante, la de Servicios Municipales y Urbanos, como coordinador. Llevará el tema que llevó siempre, llevaba también el tema de la organización de la movilidad urbana. Ahora aumentan sus responsabilidades, en todo caso me parece que es una persona que tiene capacidades, ideas y conocimiento en profundidad de estos temas y es el que mejor los puede llevar”, destacó.

El PSOE se mantiene, de momento, fuera del gobierno

BNG y PSOE continúan negociando la formación de un gobierno bipartito en Pontevedra que dé estabilidad al Concello los próximos 4 años. De momento, “las negociaciones están abiertas y siguen su curso”, según apuntó el alcalde, pero todavía no está confirmado si los socialistas formarán parte del gobierno o de la oposición. Su principal representante local, Iván Puentes, confirmó que “a día de hoy no se cumplen las condiciones para que el PSOE forme parte del gobierno loca y, por tanto, lo normal es que el BNG nombre un gobierno en minoría, la ciudad no puede estar sin gobierno”. El líder socialista destacó que “el futuro está por escribir y veremos cuál es la mejor fórmula para garantizar la gobernabilidad del ayuntamiento”. Esta semana habrá alguna reunión más para tratar de avanzar en este asunto. Lores, que agradeció el apoyo del PSOE para mantener la Alcaldía, aseguró que “mi voluntad es, y eso está garantizado, elaborar el mejor gobierno posible para que pontevedra siga avanzando. Puede ser con diferentes alternativas.”