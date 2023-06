En tan só catro minutos esgotáronse onte as prazas para a segunda actividade do programa “Depo Auga”, co que a Deputación de Pontevedra oferta actividades de pádel surf e kaiac en contornas de ríos e rías da provincia, e que se desenvolverá os días 15 e 16 de xullo na desembocadura do río Verdugo e as Salinas do Ulló (Vilaboa).

Trátase dun roteiro circular de aproximadamente 5 quilómetros no que se poderá gozar de distintas paisaxes entre a desembocadura do río Verdugo e as salinas do Ulló e navegar dentro do espazo natural protexido Rede Natura 2000. A actividade comezará na praia do peirao de Arcade, desde a que as persoas participantes visitarán lugares deste espazo natural como as illas Alvedosas e as salinas do Ulló. A ruta seguirá cara a ponte medieval de dez arcos que dá nome á parroquia de Ponte Sampaio e bordeará a Illa de Medal, á que se accede a través dunha pequena ponte levadiza. A actividade finalizará na mesma praia na que comezou. En cada unha das xornadas participarán 16 persoas. A terceira e última sesión do programa terá lugar en Cesantes e a Illa de San Simón, en Redondela, os días 29 e 30 de xullo e o prazo de inscrición abrirase o 17 de xullo a través do formulario que se abrirá na web da Deputación. En cada unha das actividades haberá dispoñibles 32 prazas, 16 para cada día, e poderán participar persoas maiores de 18 anos ou menores de idade (mínimo de 16 anos) con autorización da súa nai, pai, titora ou titor legal.