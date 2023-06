El Concello decreta la limpieza de todas las franjas de biomasa para prevenir incendios

En medio de la preocupación de comunidades de montes del rural por la falta de limpieza de muchos montes particulares del municipio, el Concello de Pontevedra acaba de emitir un bando en el que se recuerda a las personas titulares de terrenos que tienen el deber de gestionar la biomasa vegetal en los términos que define la Ley 3/2007 de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia. El documento, que se divulga a dos días del inicio del verano y a las puertas de la temporada alta de riesgo de incendios, del 1 de julio al 30 de septiembre, subraya la “obligación de las personas responsables a gestionar la biomasa forestal en los terrenos incluidos en la red de franjas, lo que supone que en esas parcelas no podrá haber maleza ni árboles de las siguientes especies: pino, mimosa, acacia, eucalipto, xesta, fento, silva o toxo”.

Estas tareas, que también corresponden a las administraciones, son obligatorias en “una franja en una franja de 50 metros perimetral al suelo urbano, de núcleo rural y urbanizable, alrededor de edificaciones, viviendas aisladas, urbanizaciones, depósitos de basura, campings, gasolineras y parques e instalaciones industriales situados a menos de 400 metros del monte y alrededor de las edificaciones aisladas en suelo rústico situadas a más de 400 metros del monte. Con carácter general, en la misma franja de 50 metros no podrá haber árboles de las especies citadas”.

Se advierte de que “en el caso de que se detecten incumplimientos, se tramitará la correspondiente orden de ejecución, así como expedientes sancionadores”. Aunque no se citan expresamente las cuantías de las multas, la ley establece que oscilarán entre los 1.000 euros si la infracción es leve, hasta los 100.000 se es grave.

El bando subraya que desde enero el Concello dispone de un plan de actuación municipal contra incendios forestales, que identifica la red de franjas y recoge los protocolos de actuación. Este plan detalla un total de 32 “elementos vulnerables” habitados o con actividad empresarial, al margen de diversos centros escolares o lugares que albergan en determinadas épocas del año (sobre todo en verano) fiestas populares.

El documento hace especial hincapié en el peligro que supone el trazado ferroviario por la ciudad “sin respetar las franjas de seguridad y con peligro de que si se produce un fuego en el entorno de la ciudad pueda penetrar en el casco urbano hasta las proximidades de la estación”. También señala que el municipio “se caracteriza por poseer una enorme masa forestal donde el rural y el urbano aparecen completamente imbricados, conviviendo edificaciones cercanas a masas forestales sin discontinuidad” y hace especial referencia, en este apartado a las parroquias más próximas al casco urbano, además de Ponte Sampaio.

Insiste en que “en el municipio existe una elevada presencia de edificaciones en prácticamente todos los núcleos en contacto con zonas de monte, generando un área proclive con más frecuencia de incendios forestales y un mayor índice de peligro por la afectación posible a bienes y vidas humanas”.

El documento detalla que “las comunidades de montes son propietarias de un 33 % del suelo del municipio. Aproximadamente la superficie que gestiona cada comunidad es la siguiente: Ponte Sampaio es la que más gestiona (505 hectáreas), seguida de San Andrés de Xeve (497), Verducido (485), Campañó (450), A Canicouva (400), Marcón (330), Santa María de Xeve (326), Cerponzóns (223), Salcedo (220), Lérez (86), Tomeza (73), Alba (65), Mourente (44), Lourizán (40), Castro Lampán (18) y Bora (4)”. En total, cerca de 3.800 hectáreas. El plan también incluye un listado con los “lugares de posible evacuación” de la población en casos de incendios forestales que obliguen a desalojos de núcleos habitados. Son 33 establecimientos, desde hoteles y pabellones hasta campos de fútbol y otras dependencias, como el recinto ferial o el antiguo conservatorio. Figuran doce hoteles, pensiones o albergues, incluido el de peregrinos, seis campos de fútbol (Campañó, Ponte Sampaio, A Xunqueira, Monte Porreiro, Xeve y Cerponzóns) y doce pabellones o pistas deportivas de colegios: Municipal, Cabanas, Multiusos, CEIP Lérez, CEIP Xeve, CEIP Xunqueira 1 y 2, Monte Porreiro, Marcón, CEIP Parada, CEIP San Martiño y CEIP A Carballeira.

Once concellos de la comarca, declarados de “alto riesgo”

Prácticamente toda la comarca afronta la temporada de fuegos forestales como “zona de alto riesgo de incendios”. El Pladiga 2023, el plan de la Xunta contra esta lacra en los montes, declara con esta categoría a once de los catorce municipios y recupera a dos parroquias como de “alta actividad incendiaria”. Se trata de Saiar, en Caldas, y San Xoán, en Poio, que no figuraban en el plan del pasado año. En el caso de Saiar, regresa al listado por la virulencia de sus últimos incendios, ya que fue una zona muy castigada tanto el pasado año como el actual, y San Xoán lo hace por el elevado número de focos, aunque ninguno de ellos especialmente extenso. En la provincia hay otras cuatro parroquias de especial vigilancia, en Arbo, Dozón, Porriño y Salceda de Caselas. Los once municipios que forman parte del mapa de “zonas de alto riesgo” son Pontevedra, Cerdedo-Cotobade, Caldas, Ponte Caldelas, Barro, A Lama, Marín, Poio, Portas, Sanxenxo y Vilaboa. Tan solo Cuntis, Moraña y Campo Lameiro quedan al margen de este nivel máximo de protección. Tampoco aparecen Ribadumia ni Pontecesures. Estos cinco municipios son los únicos que no están declarados “de alto riesgo” en toda la provincia. Según la normativa de la Xunta, en estas áreas de máximo riesgo se llevan a cabo “acciones más intensas de vigilancia, disuasión e investigación que en el resto del territorio”. El Pladiga mantiene en este territorio una de las tres bases aéreas de helicópteros de la provincia. Ubicada en O Campiño (Marcón), forma parte, con las de Silleda y Mondariz, de una red de veinte bases de este tipo en Galicia. Además, estarán operativos 44 puntos fijos de vigilancia, cuatro de ellos en la comarca: Xiabre (en Saiar, Caldas), Coirego (en Carballedo, Cerdedo-Cotobade), Morrazo (en Cobres, Vilaboa) y Espiño, en Soutomaior. El parque de cámaras se mantiene en seis (de un total de 153 en 76 localizaciones de toda Galicia) en las estaciones de Barbudo (Ponte Caldelas), Domaio (Moaña) y Xiabre (entre Caldas y Vilagarcía). En el resto de la provincia hay otras 22 en Forcarei, Lalín, Covelo, A Cañiza, Crecente, Arbo, Nigrán, Tomiño. Tui o A Guarda. En materia de personal, el Pladiga cita para la provincia un posible despliegue de más de mil trabajadores, en etapas de riesgo alto, entre las brigadas propias de la Consellería de Medio Rural, de los concellos o de otras instituciones. Además, se establece la actuación de cuatro helicópteros y cerca de un centenar de motobombas.

El plan municipal de emergencia detalla 32 “puntos vulnerables”

Además de establecer los protocolos de actuación, los medios disponibles y las personas que habría que avisar y movilizar, el plan municipal de emergencia detalla los 32 “puntos vulnerables”, parte de ellos dentro del casco urbano y el resto en su periferia y en zonas rurales con población elevada. Así cita todo el barrio de Monte Porreiro, con “dificultades de evacuación por sus dimensiones”, el entorno de la avenida de Compostela, la avenida de Buenos Aires hacia Monte Porreiro, donde el fuego podría cortar el tráfico, y, sobre todo, la vía férrea en varios puntos, que “supone un alto riesgo” tanto hacia Lérez como hacia salcedo. A ellos se une la zona de la rúa da Seca, con “vegetación pirófita con alta probabilidad de provocar un incendio”. Un aviso similar se plantea en las rúas do Costado y da Pomba. También se hace referencia a las instalaciones del Mercantil en Mourente, la ITV de Bora, varios solares en los terrenos de la antigua Tafisa y a los márgenes de la PO-10, con el centro comercial de Salcedo en las inmediaciones, y de la N-550, “con poblaciones dispersas y alta afectación de industrias”. A Carballa, en Salcedo, con una estación de servicio; Cerponzóns, con un desguace y la discoteca La Luna; la potabilizadora y la zona de A Piolla, en Lérez, también con una gasolinera en la zona; el polígono de O Campiño, en Marcón; el Hospital Montecelo y las instalaciones de la Guardia Civil en Mourente o el campo de tiro de Cernadiñas Novas son otros puntos “vulnerables”. La zona de Vilar, en Ponte Sampaio, es otra de las localizadas, y más después del incendio del pasado verano, y se hace una especial mención a Campañó, con al menos seis áreas con riesgo: Campañó de Arriba, un depósito de butano, el polígono de O Vao, Altabón, los bordes de la PO-531 y el entronque con la variante que conduce a Poio.