“El agua es parte de la esencia de mi obra, como tema y también como herramienta”

Este fin de semana cerró sus puertas la exposición “O murmuio a auga”, que desde el pasado mes de mayo fue protagonista en la sede de la Diputación en Vigo y que propuso un recorrido por los más recientes trabajos de la pintora pontevedresa Amelia Palacios.

–¿Qué ha reunido en “O murmuio da auga”?

–Ha sido una reunión de series de otras obras de distintas etapas. Me gustaba mostrar junta obra diversa pero con ese nexo, ese punto en común, que es el agua. Es el agua en los paisajes de mar y de río, pero también el agua que aparece en esas brumas, atmósferas cargadas que definen bastante mi obra.

–Porque ¿desde cuándo está presente el agua en su trabajo?

–El agua es esencial en mi pintura, lo fue siempre, como tema representado, porque aparece siempre en cualquier tema, aunque sea en esas otras formas de nieblas o brumas, pero también el agua a la hora de trabajar, como herramienta pictórica. Trabajo con la pintura muy diluida en agua, para crear esas veladuras, esas transparencias, entonces me parecía que es casi parte de la esencia de mi obra, como tema y también como herramienta pictórica.

–La muestra recorrió una ya significativa trayectoria…

–Si, la obra más antigua de la exposición fue de 2012, tiene algo más de una década. Y surgió de una forma casual, ese estilo que ya define bastante mi obra, que creo que se trata de eso, de esas atmósferas, seguramente no fue algo intencionado, pero haciendo repaso, volviendo hacia atrás, veo que aunque he evolucionado mucho en mi pintura y mi obra se mantiene siempre eso mismo, esas atmósferas que lo cubren todo, que dejan entrever esos paisajes. Incluso en las etapas más abstractas o menos figurativas está siempre ese elemento. Es por mi forma de pintar, por esas veladuras que crean esos efectos de que no acabas de ver del todo el tema que quiero representar, sino que está un poco difuminado, oculto, tras esas nieblas.

–Ha explorado distintos campos artísticos ¿en qué momento se encuentra ahora su trabajo?

–Salto de un tema a otro con bastante frecuencia. Sí que hubo épocas en las que me centré más quizás en unos temas concretos, porque me apetecía mucho trabajar en torno al mar, por ejemplo, o centrarme más en el paisaje urbano. Pero en este momento casi que voy saltando, por proyectos, por series. Sigo sobre todo llenando cuadernos, dibujando mucho, y de ahí van surgiendo ideas para trasladarlas al lienzo y proyectar exposiciones.

–¿Cómo es su proceso de trabajo? ¿Es disciplinada?

–Procuro serlo, pero lo cierto es que hay épocas en las que no es tan sencillo. Ahora por ejemplo estoy en plena mudanza y cuesta recuperar las rutinas y los ritmos. Pero por lo general sí, suelo encerrarme en el estudio varias horas al día. El proceso no es siempre el mismo, efectivamente hay épocas que son más de experimentación, más de investigación o más jugar, sobre todo en estos cuadernos, en papeles, hasta que encuentro el tema o esa idea. Soy además bastante obsesiva, cuando algo se me mete en la cabeza y lo repito y lo reinterpreto de varias maneras, y acaba trasladándose al lienzo. Pero hay una gran parte que es a través de dibujos, cuadernos, manchas y experimentos.