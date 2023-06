El vino vuelve a reinar en Barro un año más

Barro ha vivido una de las citas más importantes de la localidad pontevedresa. Desde el día 15, el municipio volvió a acoger la 54ª edición de la Festa do Viño. Se trata de uno de los eventos gastronómicos más importantes del municipio, que contó con actos lúdicos, catas de vino y actividades aptas para todas las edades. El jueves, la tarde tuvo como protagonistas a los más pequeños. A partir de las 20.00 horas de la tarde llegaba el turno de los adultos en una velada amenizada por la música en directo del grupo A Gramola Gominola y Jorge Menéndez Quartet, dio comienzo el Xoves do viño.

El viernes, Iria Viqueira Cespón fue la encargada de leer el pregón de apertura. Comenzaba así el XVI Certame de Viños da Denominación de Orixe Rías Baixas, amenizada por el grupo musical Os Alegres. De noche, como el tiempo acompañaba, los asistentes pudieron disfrutar de la verbena. Pero la fiesta también tuvo su cariz deportivo, aunque muchos no lo crean: tanto el viernes como el sábado se celebraron el Trofeo de Fútbol Festa do Viño y el IX Torneo de Tenis Festa do Viño. El sábado fue un día lleno de actuaciones musicales: los barrenses disfrutaron de la Coral Polifónica de Barro, seguida por las pandeireteiras Peñaflor y las habaneras del parroquial de la Portela. Más tarde volvió la verbena.

El domingo, desde bien temprano, se llevaron a cabo catas vino albariño con charanga y degustación de sardinas y vino casero. A continuación, se procedió a la entrega de premios. En el XVI Certame Viño Albariño (amparado por la denominación de origen) los vinos triufadores fueron, por orden, Pionero Maccerato de la bodega Viña Almirante de Portas, Santiago Roma Selección de Ribadumia y Sin palabras, de la bodega Castrobrey, en Viladecruces.

En cuanto a los vinos de autor , las elaboraciones especiales ganadoras fueron, por orden, las de Barcala e Burés, José Silva Castro, Manuel Fernández Monteagudo y Toño Sánchez. Por variedad blanco del país , los ganadores fueron Benigno Fontenla Búa, Cándido Rivas López, Guadalupe González Casal, Roberto amor y Mariló Rodríguez Ortigueira.

De tinto del país , los ganadores fueron Ramón Prado Cerviño, Casa Reboredo, Casa de Poza, María Jesús Barreiro Outeda y José Manuel Eirín García.

De vino caiño , los ganadores fueron José Chao, Casa eboredo y José Manuel Eirín García, que obtuvo tres premios en la edición de este año.

De albariño, los ganadores por orden fueron José Cameselle Campos, José Manuel Eirín García, Manuel Jesús Tellado Vicente, Barcala e Burés, Mariló Rodríguez Ortigueira y Roberto Amor.

Por último, como fin de fiesta, el domingo hasta entrada la tarde se celebró el Xantar da Festa do Viño en la explanada del Pazo da Crega. Una vez más y a pesar del mal tiempo de la última jornada, los tres días de vino, música y degustación gastronómica fueron un éxito y hasta Barros se desplazaron decenas de personas.