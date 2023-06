El Telmo Martín más emotivo: “Si no estuviera casado con una lilaina no hubiera sido alcalde en 1999”

Era la quinta vez que asumía el bastón de mando de Sanxenxo, pero parecía la primera. Al menos a juzgar por su discurso, más centrado en mencionar a su familia que en hablar de sus retos ante el próximo mandato municipal, y también por la emoción que dejó asomar a su rostro durante parte del pleno de investidura.

Así vivió ayer Telmo Martín González la ceremonia con la que recogía, otra vez con mayoría absoluta, el bastón de mando de la alcaldía de Sanxenxo en un salón de plenos abarrotado donde tomó posesión la nueva corporación municipal. Primero se constituyó la mesa, con el concejal de mayor edad, el socialista Fernando Otero, y con la más joven, la nacionalista Tamara Castro. Después, los concejales electos juraron y prometieron sus cargos para, a continuación, proceder a la votación a mano alzada del nuevo alcalde. Telmo Martín con los diez votos de su grupo resultó elegido nuevo regidor de Sanxenxo entre los aplausos del público.

La nueva corporación nace marcada por la grave crisis interna del PSOE municipal, que ha llevado a dimitir, y por tanto no participar en la sesión de ayer, a diez de los trece primeros de la lista electoral, incluida su candidata Ainhoa Fervenza, por discrepancias acerca del equipo municipal y el cargo de portavoz. Finalmente la corporación está formada en la bancada del Partido Popular por Telmo Martín, Paula Martínez, Yago Torres, Natividad Parada, María Deza, Juan Deza, Paz Lago, Marcos Guisasola, María Elena Torres y Xoán Manuel Pérez; en el BNG por Francisco Leiro, Tamara Castro y Octavio González y en el PSOE, Ladislao Viñas, Antonio Cacabelos, Fernando Otero y Ramón Sartages.

Martín dedicó gran parte de la intervención a su familia, pero también al futuro de Sanxenxo y a su equipo de gobierno. En un discurso que comenzó en gallego para luego pasarse al castellano en honor a su padre, originario de Ávila, el alcalde recordó a su hija y a su yerno que, por motivos laborales, se encuentran en Australia. “Mi vocación de servicio a los demás es siempre la que me ha motivado en mi gestión política. Quiero corresponder con lo que antes recibí de la sociedad. En primer lugar, las oportunidades que me dio mi familia en tiempos tan difíciles como eran los años en los que nací y, dos décadas después, mi país en los primeros años de la democracia”, señaló.

Durante su intervención destacó a su esposa Loli que se encontraba entre el público. “Estoy seguro de que, si no estuviera casado con una lilaina (apelativo con el que se conoce a los vecinos del núcleo de Sanxenxo, de igual modo que los de Portonovo son jatos), no hubiera sido alcalde en las municipales de 1999. Todo lo bueno que haya hecho como alcalde no hubiera sido posible sin tu generosidad y tu apoyo incondicional”. También tuvo palabras para su madre que, por primera vez, acudió a uno de sus actos de investidura como alcalde. “Mamá, de ti lo aprendí todo, eres un referente para mí de humildad, esfuerzo, generosidad y capacidad de trabajo. Las dificultades de aquellos años os hicieron a las mujeres de tu generación fuertes y valientes”.

Martín se mostró convencido de que “los 17 concejales de esta corporación vamos a hacer todo lo posible para que Sanxenxo siga progresando durante los próximos cuatro años. Sin duda, tendremos diferencias e incluso duros debates entre la oposición y el gobierno. Pero todos compartimos un único objetivo, que es mejorar la vida de nuestros vecinos”.

En cuanto a sus compañeros de gobierno, les agradeció su apoyo y dedicación. “Les pido compromiso y que el interés general sea siempre el motor de su gestión política. En los próximos años se nos van a presentar oportunidades y retos. Debemos ser capaces de aprovecharlos para convertir a Sanxenxo en un lugar todavía mejor para vivir”, concluyó.

El PSOE recurre al número 14 de la lista para completar su grupo municipal tras diez dimisiones

El PSOE obtuvo en las elecciones del 28-M cuatro concejales, uno más que en 2019. Eran Ainhoa Fervenza, Ladislao Viñas, Marta Caneda y Antonio Cacabelos. Pero ayer solo tomaron posesión dos y fue necesario recurrir a los candidatos número 6, Fernando Otero y número 14, Ramón Sartages, para completar el grupo. Todo ello por la intensa crisis centrada en el cargo de portavoz municipal que provocó desde la misma noche electoral una cascada de dimisiones que desembocó el viernes en la renuncia de la propia cabeza de lista, Ainhoa Fervenza. Tras los resultados, Fervenza planteó crear un equipo de “su plena confianza” que no incluía a parte de los primeros puestos de la candidatura, sector que rechazó de plano esa posibilidad y puso en cuestión su papel como portavoz. Ya en los días posteriores dimitieron la número 3, Marta Caneda, y la número 5, Rebeca Fernández. Ambas alegaron razones personales. Una asamblea interna extraordinaria celebrada en la noche del jueves, con la presencia del secretario xeral provincial, David Regades, no logró reconducir el cisma y el viernes llegaba la renuncia de Fervenza y siete candidatos más: Josefina Rodríguez (número 7), Carmen Sanmartín (8), Daniel Lage Viñas (9), Roberto Garrido (10), María Elvira Figueroa (11), Carlos Andrés Amariles Reyes (12) y María del Carmen Sueiro Asperez (13). “He dimitido por temas personales. Estoy contenta del trabajo que se ha hecho durante estos cuatro años, pero tengo que focalizar un poco más en mi persona y nada más”, decía el mismo viernes al propia cabeza de lista, que acudió, como público, a parte del pleno de investidura de ayer. No aplaudió a sus compañeros, todos ellos del sector crítico en ella.