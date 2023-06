Lores invita en su séptimo mandato a unir fuerzas por el modelo de vanguardia en la calidad de vida

Entendiendo el nuevo cometido que le han depositado sus vecinos como “una obligación para hacerlo mejor” y “una asignación de deberes para mejorar las cosas en Pontevedra”, de quien se declara “enamorado hasta las trancas de su ciudad”. Miguel Fernández Lores levantó ayer el bastón de mando de su séptimo mandato con el compromiso de hacer “todo lo humanamente posible, o incluso lo imposible, para no defraudar esta confianza que depositáis en mi”, en un pleno protocolario en el que no hubo sorpresas (de nuevo contó con el apoyo del grupo socialista para ser investido, aunque sin un acuerdo de gobierno) y en el que pidió aunar esfuerzos para avanzar en el modelo de vanguardia en calidad de vida.

Recordó que la de ayer fue “la décima vez” que toma posesión como edil (la primera fue en 1987) y su dilatada experiencia en estas investiduras. Con todo, afirmó con rotundidad que esta de junio de 2023 es “la que más emoción e ilusión me genera”. No ocultó su emoción al asegurar que encara la nueva etapa en el gobierno local “tan ilusionado como nunca antes, incluso bastante más que cuando fueron las primeras veces”.

Fernández Lores reiteró el mensaje de sus últimos días en su primera intervención como alcalde, en el sentido de que se propone “abrir una nueva etapa, una nueva fase en la construcción del futuro de Pontevedra. Mirar hacia el futuro con una mirada limpia, observando las tendencias que nos puedan conducir a un futuro mejor y reconsiderando las bases sobre las que construir nuestro futuro”.

“Con la mano tendida, con los brazos abiertos”, invitó a todos los grupos políticos, “todos los agentes sociales y a toda Pontevedra” a iniciar esa nueva etapa en la que “desde el respeto por las legítimas diferencias y discrepancias, trabajaremos aunando esfuerzos para avanzar en las direcciones correctas, aplicando las mejores soluciones que nos permitan avanzar y mejorar la posición de vanguardia en la calidad de vida que hoy tiene Pontevedra”.

Avanzó que en el mandato que empieza los cambios “serán de una intensidad y profundidad desconocida hasta ahora”, con tendencias que se han acrecentado como el avance de la inteligencia artificial, la “inflación galopante de los últimos meses”, la reconversión de la globalización y la vuelta a la formación de bloques económicos, los cambios drásticos en la demografía, especialmente la gallega “con caídas de natalidad desconocidas en la historia”, lamentó, o el cambio climático.

También apuntó entre los retos a los desajustes en el mercado laboral y “la competencia cada vez más acentuada entre ciudades y territorios”. Todos ellos, destacó, están teniendo intensas consecuencias sobre los trabajadores y las instituciones, no son fáciles de predecir y están “tensionando a la sociedad y a las administraciones hasta extremos equiparables a los de las situaciones de crisis”.

Domínguez presentó su candidatura a la Alcaldía en una intervención en la que reiteró su mensaje electoral de que, de producirse, el acuerdo de gobierno será “un pacto de perdedores” frente al PP, “el que mejor ha entendido”, afirmó, la demanda ciudadana

La guardia de gala de la Policía Local flanqueó la entrada al Teatro Principal, en donde tuvo lugar la toma de posesión de la nueva Corporación, un acto que contó con representantes institucionales como la subdelegada del Gobierno, Maica Larriba, responsables de la Comisaría Provincial, el Ejército o la Escuela Naval. Con ellos, integrantes de asociaciones vecinales, comunidades de montes y entidades, a los que recibieron a su llegada los gaiteiros de Os de Algures con la Marcha do Antigo Reino de Galicia.

La ex ministra y candidata popular al Congreso Ana Pastor, el diputado nacionalista Luis Bará, la ex parlamentaria socialista Patricia Vilán y ex concejales como Margarita Castejón y Luciano Esperón también figuraron entre los asistentes a la ceremonia. Ésta tuvo lugar en el Teatro Principal y, siguiendo la Ley Electoral, dio comienzo con la constitución de la mesa de edad, formada por el concejal más veterano, Miguel Fernández Lores, y el menor, Guillermo Juncal.

La subdelegada del Gobierno, Maica Larriba, responsables de la Comisaría Provincial, el Ejército o la Escuela Naval, integrantes de asociaciones vecinales, comunidades de montes y entidades sociales asistieron al pleno

Los concejales de los tres grupos políticos con representación municipal eran llamados momentos después uno a uno para jurar o prometer sobre la Constitución las obligaciones del cargo, guardar lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, fórmula a la que algunos ediles añadieron responsabilidades (“defender los intereses de Pontevedra y del pueblo gallego” en el caso de Eva María Villaverde o Anabel Gulías; o sumar “valores de igualdad, equidad y justicia social” en el de Paloma Castro).

Media hora después se declaraba constituida la Corporación, que a su vez eligió al alcalde tras las intervenciones de los dos candidatos, Miguel Fernández Lores y Rafa Domínguez y la votación en urna. Como estaba previsto desde que los socialistas anunciaron que renovarían su apoyo, el nacionalista obtuvo 14 votos, frente a 11 de su rival político.

Rafa Domínguez, portavoz del PP: “No será porque no avisé de que Santa Clara podía quedar en manos de cualquiera”

El cabeza de lista de los populares, Rafa Domínguez, presentó su candidatura a la Alcaldía en una intervención en la que reiteró su mensaje electoral de que, de producirse, el acuerdo de gobierno en Pontevedra será “un pacto de perdedores” frente al PP que “ha ganado las elecciones” y recibido casi el 40% de los votos, lo que sitúa a su formación como “la que mejor ha entendido” las reivindicaciones de sus vecinos.

La relación de deficiencias y reivindicaciones que exponía era la conocida, hasta el momento en que se refirió al Museo, que tras el 28-M pasa a gestionar el gobierno de la Diputación del que él mismo será vicepresidente. “Debemos ser exigentes con otras administraciones”, afirmó, antes de señalar a retos como el dragado de la ría, la circunvalación, el edificio de Hacienda e “iniciar las obras del Museo y acometer la ansiada reforma de los jardines y el convento de Santa Clara. No será que no avisé en repetidas ocasiones aquí en este pleno de que Santa Clara podía acabar en manos de cualquiera...” Una frase a la que siguió una exclamación general de sorpresa, risas y los aplausos de sus compañeros de partido y simpatizantes.

Iván Puentes, portavoz socialista. “Un entendimiento implica generosidad y renuncias por ambas partes”

Tal y como había anunciado tras los acuerdos de socialistas y nacionalistas a nivel gallego, Iván Puentes apoyó la investidura de Miguel Fernández Lores y no presentó su candidatura “en aras de la estabilidad y gobernabilidad de Pontevedra”, un gesto que agradeció el alcalde. Reiteró que el Partido Socialista “es fiable y confiable y hace lo que dice que va a hacer”.

A partir de este momento, recordó que “el futuro tiene dos caminos: un gobierno en minoría del BNG con 9 concejales, o un gobierno de coalición. De momento estamos en la bifurcación de caminos, en la estación de peaje, si se le quiere llamar así. Y ahí tendremos que ver qué camino de los dos compensa”.

Para el Partido Socialista será “el único camino que le permita hacer realidad el programa electoral, lo prometido a los vecinos en campaña”. Esperan, reconoció, “poder hacer real y poder llevar a ejecución una parte importante del programa. Si esa fórmula es la del gobierno de coalición, porque desde el BNG haya receptividad y conciencia de que necesita el apoyo socialista, y si no es posible llegar a ese entendimiento, que implica generosidad y renuncias por ambas partes, el Partido Socialista lo hará desde la oposición”.