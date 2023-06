Homenaxe á música galega represaliada no franquismo

A mediodía, este domingo, comezaba no pazo da Deputación Provincial unha festa-homenaxe baixo a batuta de José Luis do Pico Orjais. Polo escenario pasaron distintos músicos que interpretaron pezas galegas, algunhas agochadas durante décadas no fondo dun faiado, que volveron á vida a carón da Alameda pontevedresa.

O acto comezaba presentado por María Ortega, deputada do Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico, Memoria Histórica e Lingua. A nacionalista, que deixa o cargo tras o cambio de tornas na Deputación logo do 28-M, pronunciou un emotivo discurso de agradecemento ás persoas que participaron desta súa última acción no departamento: "Unha das consecuencias do franquismo foi a imposición do silencio: estamos aquí para recuperar a música e as ideas.

O pazo acolle hoxe un acto de xustiza", dixo. Durante o acto reivindicativo que foi toda unha alborada, varias das historias recollidas no volume A música represaliada. Unha foliada de memoria soaron no pazo da Deputación. Fixérono a mans de músicos e músicas coma Isabel Rei, guitarrista e profesora no Conservatorio de Santiago de Compostela. Máis tarde participaron O ex Diplomático de Monte Alto Xurxo Souto ou a ferrolá María Manuela, que leva dende os anos 70 cantando na lingua de Galicia. Todo o acto foi conducido por José Luis do Pico Orjais, quen tamén cantou. Cara o final do acto tamén subiron ao escenario representantes de distintos colectivos e asociacións de memoria histórica, que quixeron recoñecer o traballo do departamento da Deputación de Pontevedra.

Música como reparación

A música que loita contra o silencio é un eixo central neste libro libro publicado pola institución provincial. Está composto por un prólogo de María Ortega e 23 artigos asinados por investigadores, escritores e xornalistas como Manuel Pazos, Isabel Rei Sanmartín, Xulio Pardo de Neyra e Xosé Ramón Paz Antón. O epílogo corre a conta da escritora e xornalista Montse Fajardo. As historias de represaliados cóntanse por centos, pero este libro indagou a raíz das "Xornadas contra a impunidade", cando Xurxo Souto puxo o vídeo da derradeira actuación de Pucho Boedo: a grande voz dos Tamara cantou polo pai e polo irmán, asasinados por pertencer á CNT. Entoou o célebre poema de Curros Enríquez, O vello e o sapo, cunha voz tinguida de emoción.

No recén publicado volume tamén se recollen historias de persoas menos coñecidas, como é o caso de Evanxelino Taboada, reloxeiro e guitarrista lalinense que tivo que esconderse por tres anos pola represión franquista. Algunhas destas lembranzas de vida foron atopadas a través de partituras do fondo do Museo de Pontevedra, ou en casas particulares, achados que desencadearon unha investigación. En palabras de Isabel Rei, "se a xustiza non fai xustiza, polo menos que a música faga un pouco de reparación".