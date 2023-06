Ángel Moldes recibe el testigo del exalcalde Nito Sobral, “parte de la historia viva de Poio”

Poio fue testigo de un relevo histórico, al situarse Ángel Moldes al frente de la alcaldía tras 28 años de gobierno del nacionalista Luciano Sobral. Tal y como se esperaba después del 28-M, en un pleno que no dejó espacio para las sorpresas pero sí para los discursos emotivos y los gestos de cariño, la constitución de la corporación comenzaba ayer a mediodía. Lo hacía con la mesa de edad, como cada investidura, en esta ocasión formada por Iago Garrido y Manuel Domínguez.

En la votación para la alcaldía de los 17 votos, 10 fueron a parar al popular, que consiguió la mayoría absoluta de su partido. El candidato del PSOE, Gregorio Agís, se llevó 4 y Marga Caldas, del BNG, obtuvo 3. Sobral, que estuvo cuarenta años trabajando en el Concello (28 de ellos en la alcaldía), fue el encargado de dar el bastón de mando a Moldes. En su primer discurso como regidor, en el que no pudo evitar emocionarse, Moldes prometió el cargo y dijo que trabajará durante su mandato “con humildad, con ilusión y con muchas ganas de seguir haciendo crecer a Poio”. También quiso dedicar unas palabras de agradecimiento a Nito Sobral, con quien derrochó cariño y lo describió como “parte de la historia viva de Poio”. Moldes insistió también en que quiere ser un alcalde “para todos los vecinos de Poio”.

Asimismo, indicó que tenderá la mano a todos los partidos que conforman el pleno, con la intención de “ser constructivos e intercambiar proyectos de futuro en positivo”. Por último, hizo entrega de medallas a los cuatro nuevos integrantes de la corporación municipal: dos de su propio partido y dos que estarán en la oposición. Junto a Ángel Moldes, juraron o prometieron el cargo sus concejales que hasta ahora habían estado al frente de la oposición: Rocío Cochón, Tucho Muíños, Maritxe González, Manuel Domínguez, Marcial García, Nati Torres, Tamara González, Natalia Sabarís y Francisco Javier Da Silva.

El partido apostó por dar continuidad a una lista que llevó al Partido Popular de Poio a las puertas de la mayoría absoluta en las anteriores elecciones municipales del año 2019. Por su parte, los portavoces de los dos grupos que conformarán la oposición se mostraron dialogantes y dispuestos a colaborar. Marga Caldas, con buen talante, pero seriedad, dijo que se mantendría “vigilante para comprobar que la nueva alcaldía trabaje por los vecinos los 365 días del año”. Agís se mostró por su parte colaborador y con ganas de “abordar el reto que es ejercer de oposición”.

Fuera esperaban una multitud de vecinos que habían estado viendo la retransmisión en directo del pleno, y la banda de gaitas, que tocó el Himno Galego y el Himno do Reino de Galicia para recibir al nuevo alcalde. Allí, rodeado de los muchos vecinos que quisieron acercarse a mostrar su apoyo, Moldes nuevamente se dirigió a los poienses y quiso dedicar el bastón a “las personas que ayudan al ayuntamiento por el simple hecho de que quieren que le vaya bien a Poio, porque disfrutan viendo que a su Concello le va bien”. Tampoco quiso desaprovechar la ocasión y dedicó unas palabras a los trabajadores del mar y de Ence, que se desplazaron para recibirlo hasta las puertas de la Casa Consistorial y a quien él promete seguir escuchando y atendiendo como hasta el momento: “La puerta de mi despacho estará abierta para todos”, dejó claro. “Seguiré siendo Ángel y estaré aquí disponible para todos, hayan votado a quien hayan votado”.

Una apuesta por el “trabajo duro” para “hacerlo bien”

En el mes de diciembre, Luciano Sobral adelantaba que dejaba la política y cedía su puesto como líder de la formación nacionalista poiense a Marga Caldas, entonces concejala de Deportes. Pero ya en 2019 todo parecía indicar que se avecinaban tiempos de cambios cuando el Partido Popular obtuvo la mayoría de los votos. A pesar del drástico cambio de gobierno municipal en Poio, y como no podía ser de otra forma, el pleno de investidura tuvo como segundo protagonista a Sobral, pues el propio Moldes ya había anunciado hace días su intención de invitar al exalcalde al pleno, pese a que ya no es siquiera concejal, puesto que renunció hace meses a concurrir a las elecciones y optaba por la jubilación. El exregidor, que acudió al pleno a pesar de que ya se ha retirado definitivamente de la política, es ya considerado un dirigente municipal histórico de la política gallega. No solo estuvo al frente de la alcaldía de Poio durante casi 30 años, sino que durante 40 formó parte de la formación nacionalista del municipio.

Moldes insistió en un discurso plagado de frases de agradecimiento en la humildad con la que quiere llevar su cargo y en el “trabajo duro” que desea hacer en el mandato. Hablaron los 14.000 vecinos convocados a las urnas el pasado mes de mayo, que dieron la mayoría absoluta a Ángel Moldes. En 2019 ya había sido el candidato más votado, pero Sobral se hizo una vez más con la alcaldía gracias a un pacto tripartito. Conocedor de que muchos votantes no han sido necesariamente por convicción de partido, ahora el popular quiere “hacerlo bien”.

Por eso, incidió en que respetará la labor de los funcionarios del Concello de Poio y el camino marcado a lo largo de varias décadas por el propio Sobral. Moldes, que toma el relevo de la alcaldía a partir de ahora, sobre su antecesor habló como vecino y compañero de política municipal.