Visiblemente emocionado, Telmo Martín González asumió este sábado por quinta vez el bastón de mando de la Alcaldía de Sanxenxo en un salón de plenos abarrotado donde tomó posesión la nueva corporación municipal. Primero se constituyó la mesa, con el concejal de mayor edad, el socialista Fernando Otero, y con la más joven, la nacionalista Tamara Castro. Luego, los concejales electos juraron y prometieron sus cargos para, a continuación, proceder a la votación a mano alzada del nuevo alcalde. Telmo Martín con los diez votos de su grupo resultó elegido nuevo regidor de Sanxenxo entre los aplausos del público.

La nueva corporación nace marcada por la crisis interna del PSOE, que ha levado a dimitir a dies de los trece primeros de la lista electoral, incluida su candidata Ainhoa Fervenza, por discrepancias acerca del equipo municipal y el cargo de portavoz.

Finalmete nte, los 17 ediles son los siguientes: en la bancada del Partido Popular por Telmo Martín, Paula Martínez, Yago Torres, Natividad Parada, María Deza, Juan Deza, Paz Lago, Marcos Guisasola, María Elena Torres y Xoán Manuel Pérez; en el BNG por Francisco Leiro, Tamara Castro y Octavio González y en el PSOE, Ladislao Viñas, Antonio Cacabelos, Fernando Otero y Ramón Sartages.

Martín dedicó gran parte de la intervención a su familia, pero también al futuro de Sanxenxo y a su equipo de gobierno. En un discurso que comenzó en gallego para luego pasarse al castellano en honor a su padre, originario de Ávila, el alcalde recordó a su hija y a su yerno que, por motivos laborales, se encuentran en Australia. “Mi vocación de servicio a los demás es siempre la que me ha motivado en mi gestión política. Quiero corresponder con lo que antes recibí de la sociedad. En primer lugar, las oportunidades que me dio mi familia en tiempos tan difíciles como eran los años en los que nací y, dos décadas después, mi país en los primeros años de la democracia”, señaló.

Durante su intervención destacó a su esposa Loli que se encontraba entre el público. “Estoy seguro de que, si no estuviera casado con una lilaina, no hubiera sido alcalde en las municipales de 1999. Todo lo bueno que haya hecho como alcalde no hubiera sido posible sin tu generosidad y tu apoyo incondicional”. También tuvo palabras para su madre que, por primera vez, acudió a uno de sus actos de investidura como alcalde. “Mamá, de ti lo aprendí todo, eres un referente para mí de humildad, esfuerzo, generosidad y capacidad de trabajo. Las dificultades de aquellos años os hicieron a las mujeres de tu generación fuertes y valientes”.