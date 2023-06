López avanza un mandato en la Diputación con “protagonismo especial” de Tapias y Domínguez

Tranquilidad y naturalidad fueron algunas de las palabras más repetidas en una comparecencia en la que restó hierro a la escalada de dimisiones que tuvo que desencadenar el Partido Popular en su concello natal, Rodeiro, para auparlo al sillón de la Diputación. Hasta 16 cargos, entre titulares y suplentes, presentaron su renuncia para que Luis López pueda tomar posesión esta mañana como concejal y, posteriormente, como presidente de la Diputación.

“Entiendo que visto desde fuera parezca rocambolesco”, reconoció el virtual nuevo presidente de la Diputación, “pero allí se tomó con total naturalidad”.

Para los restantes integrantes de la lista, añadió, “fue un orgullo la posibilidad de que un vecino pueda ser presidente de la Diputación”; y llegar al gobierno provincial, recordó, era el objetivo central que se propusieron los populares al encarar los comicios del 28-M.

Negó en todo caso, como 24 horas antes lo había hecho Rafa Domínguez, que estos movimientos reflejen desacuerdos en el interior del PP. Éste cuenta, afirmó, con “muchos hombres y mujeres que podrían ser presidentes” y los bailes de nombres de días pasados supusieron “más ruido externo que dentro del propio partido”, donde “tenemos nuestro propio proceso”, de modo que “los compañeros propusieron y se activaron los mecanismos” que llevaron a la escalada de renuncias en Rodeiro.

El PP “siempre trabaja en equipo”, señaló, motivo por el que compareció con Tapias y Domínguez, a los que presentó como vicepresidentes provinciales. De la candidata por la ciudad olívica destacó que es una “gran conocedora y máxima defensora” de Vigo y su área, tendrá su foco de trabajo allí, mientras que Domínguez se centrará en la capital provincial.

El futuro presidente de la Diputación ha afirmado que se trata de “magníficas elecciones” por parte de los compañeros del PP en la provincia, “ya que tanto Marta como Rafa consiguieron unos grandísimos resultados electorales, lideran proyectos al alza, conocen a la perfección Vigo y Pontevedra y el futuro de estas dos ciudades estamos convencidos de que pasan por ellos”.

En los próximos días, avanzó, se irán detallando los restantes cargos que acompañarán en el gobierno provincial a Luis López, conocido en su círculo de confianza como “Lugués”. Recordó que muchos de ellos dependen de los pactos y negociaciones que se llevan a cabo para la constitución, esta mañana, de las corporaciones municipales, un escenario en el que “las últimas horas son determinantes”.

Se refirió en todo caso a que “va a ser un gran equipo con mayúsculas, con gente muy preparada, muy conocedora y de la provincia y con una amplia trayectoria en las distintas áreas que va a tener la Diputación”.

Tampoco quiso precisar más Luis López sobre su futura acción de gobierno, salvo “un solo eje: vamos a gobernar para todos los concellos de la provincia, los 61, sin sectarismos. Todos son igual de importantes y sinceramente creo que es una cuestión en la que la Diputación debe mejorar con respecto a los últimos tiempos”.

De hecho, en la mañana de ayer el escenario de tomas de posesión de hoy estaba lejos de ser claro. El presidente provincial del PP se refirió a “cuatro o cinco concellos” en los que los populares albergaban opciones de gobernar, en referencia a Redondela, A Guarda, Cambados y Ponteareas.

A propósito de planes estratégicos que ha desarrollado la institución provincial en los últimos años, como los de movilidad amable o los de gestión de residuos, reiteró que en el PP “somos un partido de construir”, de modo que “habrá cuestiones bien planteadas y otras a modificar”.

Tapias: “La mejor manera de cumplir mi compromiso es con esta vicepresidencia”

Marta Fernández-Tapias expresó su agradecimiento a Luis López e insistió en que en el los tres integrantes del nuevo gobierno de la institución “somos un equipo, un equipo en el partido” y así “lo vamos a ser en la Diputación”.

En su opinión “lo que tenemos que hacer es seguir trabajando como lo estamos haciendo, lo dije desde que empecé la campaña, desde el día que me presenté como candidata a la Alcaldía de Vigo: que me iba a centrar en Vigo, he renunciado a diferentes cargos precisamente para centrarme en Vigo y eso es lo que voy a hacer. Cumplo mi compromiso y la mejor manera de hacerlo es como portavoz en el Concello de Vigo y con esa vicepresidencia centrada en Vigo y su área metropolitana”.

En la Diputación, añadió “vamos a trabajar absolutamente coordinados... Es un orgullo defender los intereses de Vigo, la ciudad más importante de Galicia, y hacer también que sea más abierta, una ciudad que pueda llegar a acuerdos con todas las instituciones que tienen influencia en ella, como la Diputación”.