“Con la inteligencia artificial podemos predecir si vamos a enfermar la próxima semana o año”

Pontevedra ha acogido durante dos días una de las citas fundamentales del sector sanitario: las X Xornadas de Farmacotecnia e Elaboración de Medicamentos, organizadas por el servicio de Farmacia del Complexo Hospitalario de Pontevedra (CHOP) en colaboración con la fundación y el instituto Galicia Sur. Uno de los ponentes que intervinieron ayer fue José Luis Poveda Andrés, presidente de la Comisión Nacional de Farmacia Hospitalaria y jefe del servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Universitario y Politécnico La Fe (Valencia). Centró su intervención en inteligencia artificial.

– ¿Cómo se puede aplicar la inteligencia artificial al sector de la farmacia?

– La inteligencia artificial supone una resolución de problemas a través de códigos de forma creativa. No es algo nuevo, lleva desde la década de los 50 desarrollándose, pero si se ha producido una explosión en los últimos años. Estamos asistiendo a un “tsunami” de la inteligencia artificial, que ha cambiado nuestra forma de ser, de actuar y de relacionarnos. En sanidad, supone aproximarnos a problemas que hasta ahora no teníamos resueltos. Tenemos mucha generación de datos, pero no los estamos utilizando como deberíamos para sacarles toda su potencialidad. Los datos salvan vidas pero hay que saber utilizarlos.

– Dígame algún ejemplo concreto de aplicación en el ámbito farmacéutico.

– Todos somos conscientes de algunas aplicaciones de la inteligencia artificial (IA) que en la vida diaria ya estamos utilizando. Por ejemplo, cuando tú llamas a una operadora y responde de forma automática, cuando usamos el reconocimiento facial en un teléfono móvil... En el mundo de la sanidad, la IA está entrando con mucha intensidad, sobre todo, se comenzó con el diagnóstico de imagen, en rayos, para la limpieza de las imágenes, y de biomarcadores de diagnóstico, que nos van indicando cuál es la gravedad y la supervivencia estimada. Todo eso ayuda en la toma de decisiones. En lo que se refiere a la parte asistencial, todos los sanitarios tenemos algunas herramientas ya de ayuda en este sentido, donde se incluyen los datos de forma continua. Si sabemos utilizarlos correctamente nos pueden dar algunas soluciones, por ejemplo, para predecir cuál es la probabilidad de enfermar que tenemos no solo en la próxima semana, mes o año, sino también para identificar cuáles son los patrones de tratamiento más adecuados para nosotros, con una personalización de los mismos. Específicamente, en un área tan concreta como es la elaboración de medicamentos, hemos desarrollado un reconocimiento visual que nos permite, a través de IA, comprobar y chequear que todo el proceso que estamos haciendo es correcto a protocolo elaborado a través de imágenes y vídeo. Eso permite evitar los errores o disminuirlos, dejándolos prácticamente a cero, y, sobre todo, parar el proceso antes de que pueda llegar a un paciente.

– ¿En que proporción está el margen de error de la IA respecto a los profesionales humanos?

– Esto no va de sustituir a los profesionales, sino de complementar. Yo creo que podemos hacer las tareas más eficientes y más seguras para los pacientes y así emplear más tiempo en otras actividades que quizá ahora no podemos hacer por falta de tiempo en las consultas. Esta es una parte del reto que vamos a tener los profesionales, cómo hacer esta reingeniería de nuestra propia actividad utilizando herramientas que van a favorecer la asistencia a los pacientes.

– ¿Se trata de derivar el trabajo más engorroso?

– Los profesionales sanitarios no tenemos que desarrollar la tecnología, ya hay especialistas que trabajan en esto. La IA está ya presente en muchas de las aplicaciones en la vida real, algo que apenas ocurría a finales del siglo pasado, cuando eran pocos los que utilizaban el correo electrónico, igual que casi nadie recibe ya cartas en el buzón. En la sanidad tendremos patrones de reconocimiento basados en la IA que nos pueden ayudar a predecir y, sobre todo, adelantarnos a los diagnósticos.

– ¿La sanidad pública se está subiendo correctamente a este tren?

– La sanidad tiene lo que es el petróleo, el oro: el dato. Lo que tiene que hacer es crear un marco regulatorio para garantizar el anonimato, que las normas éticas de los algoritmos sigan comportamientos que queremos como sociedad y que no haya problemas a la hora de diagnosticar y elegir tratamientos. Además de este marco regulatorio hace falta personal cualificado que sean analistas de datos o científicos de datos. Hay mucho potencial en España. El tema de la gestión de datos en la sanidad en una sociedad como la nuestra es una gran oportunidad para liderar este entorno en el marco europeo sanitario.

– ¿Cuáles son los retos de la farmacotecnia?

– Son siempre intentar proporcionar los medicamentos que necesita el paciente, y por tanto los retos son personalizar esos tratamientos y hacerlos de la forma más segura, con unos controles de calidad que nos permitan hacerlo de la forma más eficiente, sin comprometer a los ciudadanos y garantizando también la seguridad de los propios profesionales.