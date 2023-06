“Estamos asistiendo al cénit de la actividad criminal del presidente ruso”

La librería Cronopios será escenario este mediodía de un encuentro con Vicente Vallés. Invitado por la UNED, el periodista presentará su más reciente novela, “Operación Kazán”, ganadora del Premio Primavera de Novela 2022.

–¿Qué aborda en “Operación Kazán”?

–Está a medio camino entre una novela histórica y una novela de espías. Lo que he hecho con “Operación Kazán” es casi dar satisfacción a mi yo lector, porque soy muy aficionado tanto a las novelas de espionaje como a las históricas, y al final la obra es un compendio de ambas cosas.

–También completa un proceso en el que ha analizado desde la caída de los Clinton al papel de los servicios secretos rusos en la elección de Trump ¿cómo surgió su interés por la geopolítica?

–El interés por Estados Unidos es ya de largo recorrido, tengo casi una relación familiar con unos amigos americanos, desde muy pequeño, porque eran amigos de mis padres. Y tuve la suerte de poder, siendo muy jovencito, hacer varios viajes allí, a Estados Unidos. Una vez que empecé en la universidad ya por interés viví de cerca la política norteamericana y también la sociedad norteamericana. Y, bueno, a partir de ahí eso se trasladó también a mi trabajo, cuando empecé en los medios, porque he cubierto muchas informaciones allí en Estados Unidos durante muchos años, y he trasladado buena parte de aquellos conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de muchos años a “Operación Kazán” y a los libros anteriores también. Empecé con Trump y la caída del imperio Clinton, contando los motivos por los que Trump había dado la sorpresa de ganar; y luego a raíz de ese conocimiento de Estados Unidos y de haber investigado mucho la historia de Donald Trump y de las elecciones, acabé escribiendo “El rastro de los rusos muertos”, de manera que me interesé mucho por Rusia a partir de su injerencia en las elecciones americanas.

–¿Cómo ve hoy el papel e Rusia y en general el escenario internacional?

–Estamos asistiendo al cénit de la actividad criminal del presidente ruso, que se inició ya desde el principio de su mandato, cuando es elegido primer ministro en 1999 y presidente del país en el año 2000. En realidad Putin no ha engañado a nadie, seguramente occidente se ha querido engañar sobre él, no queriendo creer que íbamos a asistir a las muchas cosas que ha hecho Vladimir Putin en los más de 20 años que lleva en el poder, pero dio pistas de ello muy claras. En 2012 con injerencias en países del antiguo entorno soviético, en 2014 anexionándose Crimea y también en 2014 con fuerzas prorrusas, no oficiales pero dirigidas por el ejército ruso en la distancia, tomando ya posiciones en el este de Ucrania. Y todo eso ha derivado en la guerra de Ucrania que empezó hace año y medio.

–¿Se imagina cómo va a ser la deriva?

–Buena no va a ser. Es verdad que a la vista del desarrollo de la guerra obviamente Putin no midió bien sus verdaderas fuerzas. Pensó que iba a tener una victoria rápida con la invasión, se ha demostrado que esto no es así, y en este momento las fuerzas rusas están más bien a la defensiva que a la ofensiva. Están intentando defenderse de la contraofensiva ucraniana y no precisamente intentando tomar nuevas posiciones más allá de las que ya han ocupado.

–En “Operación Kazán” hace un extenso repaso al siglo XX, desde la Revolución Rusa a Normandía o la caída del Muro de Berlín ¿Qué cree que pensarán dentro de un siglo los que nos sucedan?

–Algunas de las cosas ya las podemos pensar incluso en estos mismos días. El hecho de que estemos asistiendo a una guerra en Europa en 2023 es terrible, asistimos a una guerra en Europa más del siglo XX, más de 1923 que de 2023. Pensábamos que ya ese tipo de guerras convencionales, sobre el terreno, con armamento que conocemos precisamente de las dos guerras mundiales anteriores; pensábamos que eso ya no iba a volver a ocurrir y que estábamos en un mundo en el que todo ya se podía gestionar a través de una diplomacia inteligente. Se ha visto que no todo el mundo está en esa tesis, desde luego Putin no lo está, y ha provocado una guerra terrible en Europa cuando ya pensábamos que esas cosas no ocurrirían. Así lo vemos ahora y probablemente así se verá también en el futuro cuando dentro de un siglo miren hacia atrás, era algo imprevisible y nunca debió ocurrir.

–No somos tan inteligentes

–Seguramente no.