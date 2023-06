O programa “Depo Auga”, co que a Deputación oferta actividades de pádel surf e kaiak en contornas de ríos e rías da provincia, arranca esta fin de semana coa súa andaina en Poio. As actividades, son o sábado e o domingo en Combarro e na Illa de Tambo, esgotaron as 32 prazas ofertadas en menos de dúas horas.

A primeira das “Depo Auga” terá saída da praia da Canteira, en Poio en dúas quendas por día, de 15.00 a 16.30 horas e de 16.30 a 18.00 horas o sábado e de 15.30 a 17.00 e de 17.00 a 18.30 horas o domingo. Durante a actividade percorrerase unha distancia aproximada de cinco quilómetros, visualizando a praia da Area na Illa de Tambo, o porto deportivo de Combarro e a súa fachada costeira ou a praia do Padrón. A segunda actividade será pola desembocadura do Río Verdugo e as Salinas de Ulló, en Vilaboa, os días 15 e 16 de xullo. O prazo de inscrición ábrese o luns con 32 prazas dispoñibles, 16 para cada día, e poderán participar persoas maiores de 18 anos ou menores de idade (mínimo de 16 anos) con autorización da súa nai, pai, titora ou titor legal.