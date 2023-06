O ciclo “Música no Ar”, co que a Deputación de Pontevedra espalla música clásica en espazos de memoria, arte e identidade da provincia ata setembro, continúa a súa andaina coa súa chegada a Vilaboa e Cuntis esta fin de semana. Así, este sábado, ás 19.00 horas, o Antigo Forno do Cal de Vilaboa contará co Oliva Trío, trío de canas de Vigo, e o domingo, á mesma hora, a Igrexa de Santa María de Cuntis acollerá o concerto do barítono ferrolán Gabriel Alonso coa nedense Brianda García ao piano.

Oliva Trío, que soará en Vilaboa, está integrado por Laura Jiménez (fagot), Cecilia Castro (oboe) e Virginia Lis (clarinete). Trátase dun trío de canas (óboe, clarinete e fagot) froito das inquietudes concertísticas de tres profesoras, Laura, Cecilia e Virginia, unidas pola cidade de Vigo. De feito, o nome do grupo, Oliva Trío, fai referencia ao froito da oliveira, símbolo da cidade. O trío de canas, como formación instrumental, é relativamente novo, xa que apenas ten un século de existencia (xurdiu na década de 1920). O seu punto en común é que todos os instrumentos producen o son a través dunha lingüeta, xa sexa simple coma a do clarinete ou dobre coma a do óboe e o fagot. Pola súa banda Cuntis acollerá o concerto de Gabriel Alonso, un dos barítonos novos máis recoñecidos de Galicia, acompañado por Brianda García, unha das grandes promesas pianísticas. Alonso, nado en Ferrol en 1991 e graduado pola Escola Superior de Música Raíña Sofía, recibiu clases maxistrais por parte dos máis importantes cantantes e directores musicais e de escena. Ao longo da súa carreira profesional realizou numerosas estreas absolutas, entre as que destacan as “Dúas antigas” para barítono e orquestra de Xabier de Paz, coa Real Filharmonía de Galicia baixo a batuta de Maximino Zumalave. Brianda García, nada en 1992 en Neda, ofreceu diferentes recitais en numerosos puntos da xeografía española, así como en Bélxica e Holanda. Realizou colaboracións con diferentes agrupacións, como a Orquestra Gaos ou a Banda Municipal de Música da Coruña. Actualmente é docente de Piano no Conservatorio Profesional de Música Presto Vivace da Coruña.