Razones "de peso", tanto económicas como logísticas han llevado al gimnasio Budo de Pontevedra a echar el cierre. Así se lo ha comunicado hoy, a través de un SMS, a todos sus socios, una decisión que ha tomado por sorpresa a muchos de ellos y que supone un mazazo para el sector a nivel local, tanto por la plantilla que trabaja en estas instalaciones como por la pérdida de uno de los centros deportivos más completos de la ciudad.

"Después de 32 años y a pesar de nuestros esfuerzos, debemos dar por finalizada nuestra etapa juntos. Razones de peso tanto económicas como logísticas nos hacen imposible el continuar. Centro Budo cierra sus puertas de forma definitiva el 30 de junio. Os agradecemos vuestra confianza todos estos años", asegura el mensaje de texto que se ha enviado desde la dirección.

Los centros Budo nacieron como una iniciativa de Santiago Durán, que inauguró su primer gimnasio a finales de 1976 en Vigo tras convertirse en el primer gallego cinturón negro y entrenador de taekwondo. Es por ello que esta modalidad deportiva fue fundamental durante los primeros años de la empresa, con la preparación de muchos campeones gallegos, cinco campeones de España, dos subcampeones y un campeón de Europa, así como un buen número de cinturones negros.

El Budo de Pontevedra se fundó en 1991 en la calle Estación. Con su apertura se pretendía llenar un importante vacío en las actividades acuáticas en aquel momento en la ciudad, ya que por aquel entonces solamente el Estadio da Xuventude algunas clases de natación a particulares. De este modo, con los casi 3.000 metros cuadrados del centro deportivo en la Boa Vila y su piscina de 25 metros por 16, se convirtió en un referente en la provincia pontevedresa.

Actualmente Budo Pontevedra cuenta con alrededor de 2.400 socios, que se quedan "huérfanos" en el sentido deportivo y a los que la oferta en lo que a piscina se refiere se les quedará escasa. Actualmente, en la ciudad solamente les queda la opción del Be One Campolongo, las piscinas municipales, ya que las instalaciones de Pontemuiños, que superaron recientemente un bache importante con amenaza definitiva de cierre, solo pueden ser utilizadas por los grupos deportivos gracias a un acuerdo al que el Concello de Pontevedra y la Fundación Rías do Sur, propietaria del complejo deportivo, llegaron el pasado mes de abril.