El servicio de Farmacia del CHOP atendió en 2022 a 50.700 pacientes, un 30% de ellos de consultas

El servicio de Farmacia del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés cumple este 2023 una década como equipo consolidado. Este departamento fundamental en el funcionamiento sanitario da soporte asistencial y terapéutico de medicamentos y confirma todos los tratamientos, además de preparar todas las pautas de todos los pacientes de manera individualizada y ponerlas a disposición listas para su uso y administración, un aspecto clave. Es por ello que su actividad es un no parar. Solo el año pasado, desde Farmacia se atendió a alrededor de 50.700 personas, la mayoría hospitalizadas, 34.500.

Sin embargo, tal y como afirma Carlos Crespo, jefe del servicio, la mayor actividad y gasto los generan los usuarios estables de las consultas externas, con una media anual de cerca de 14.000. A ellos hay que sumar los pacientes de hospital de día, 2.500, como los oncológicos, que necesitan de este departamento durante la quimioterapia, por ejemplo.

“Aunque la cifra más elevada parece ser la de hospitalizados, hay que pensar que son un número limitado, ya que son los de todo un año, pero nunca son a la vez más de las 600 camas de las que disponen nuestros hospitales. Son pacientes que vienen y se van, mientras que los externos son más estables”, matiza el profesional.

Esta variedad en el tipo de usuarios provoca que desde el servicio se asumieran solo el año pasado más de 30.000 tratamientos distintos en cuanto a los hospitalizados. La farmacia central está ubicada en el Hospital Montecelo y desde ella se distribuye al resto de centros sanitarios del área.

“Farmacia es la pieza angular en el hecho de evitar errores, porque la preparación individualizada supone que la administración y la prescripción sean las correctas. Así, desde el servicio se prescribe un medicamento en el caso de que haya un desabastecimiento en el mercado o una falta de suministro, poniéndolo a su disponibilidad, ya sea en el extranjero o en cualquier otra parte del país, pero también se puede elaborar y generar un medicamento nuevo para un paciente concreto porque no está disponible en el mercado. Esto sin el servicio de Farmacia no se podría hacer, habría un vacío terapéutico”, resume Carlos Crespo en una entrevista a FARO con motivo de la celebración de las X Xornadas de Farmacotecnia e Elaboración de Medicamentos, que tienen lugar hoy y mañana en el Auditorio Afundación de Pontevedra, organizado por el Complexo Hospitalario de Pontevedra, CHOP.

Crecer con el Gran Montecelo

“El trabajo fundamental de la farmacia del complejo hospitalario consolidada empezó en 2013”, recuerda el responsable del equipo, formado por algo más de medio centenar de personas, una cifra que con toda probabilidad se incrementará con la puesta en funcionamiento del Gran Montecelo.

Crespo confía en que con el nuevo hospital, que incorporará, entre otras cuestiones, un área de radioterapia y una UCI pediátrica, se ampliará esta plantilla hasta unas 70 personas.

“El servicio tiene que dar soporte a toda esa demanda asistencial, porque habrá áreas terapéuticas en las cuales se incrementará esa especificidad para, a nivel de recursos humanos y tecnológicos, hacer un hospital más moderno”, celebra. “Tenemos ya solicitada una previsión de incremento de plantilla. Se necesita un área de farmacia pediátrica, que ahora no tenemos. También necesitaremos un farmacéutico en el área de Urgencias general, que ahora no puede estar dados los espacios, y alguno otro en hospitalización médico-quirúrgica... Será necesario entonces un aumento de plantilla, no solo de farmacéuticos, sino también de personal técnico y de enfermería”, explica.

El equipo actual, de 53 profesionales, está compuesto por una gran inmensa mayoría de mujeres: “Solo hay siete hombres, incluido yo”, matiza el jefe del servicio.

En todo caso, el ansiado crecimiento en personal ya se ha ido experimentando con el paso de los años debido a las necesidades del área sanitaria. “En 2013 teníamos alrededor de 7.000 pacientes externos, mientras que ahora estamos en casi 14.000, es decir, el doble”, subraya Crespo.

Proyectos de investigación

El servicio de Farmacia del CHOP ha participado en varios proyectos de investigación. Uno de los ya finalizados es el de un medicamento para el tratamiento del COVID, en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela.

Además, ha tomado parte en otros sobre enfermedades raras y actualmente en uno sobre resistencia bacteriana a los antibióticos, “una cuestión sobre la que hay que estar muy vigilantes”, apostilla Carlos Crespo.