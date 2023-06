La Asociación de Diagnosticadas de Cáncer de Mama y Ginecológico, Adicam, ofrece desde ayer, y durante cuatro jornadas diferentes hasta el próximo 22 de junio, el “Obradoiro de Comunicación e Asertividade”, dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad. Cofinanciado por la Unión Europea y la Consellería de Igualdade, lo imparte la psicóloga de la asociación Vanesa Parada en el edificio de la Xunta en Benito Corbal.

– ¿Todavía es posible inscribirse en este taller?

– Sí, porque serán diferentes sesiones hasta el 22 de junio y puede participar cualquier mujer que encaje con el objetivo del taller, no es necesario que sean diagnosticadas de mama. Hay muchas otras situaciones en riesgo.

– ¿Cuál es el fin de esta iniciativa?

– Fomentar las habilidades sociales. El taller se centra en la comunicación y la asertividad. Hoy, por ejemplo, hemos hablado de la comunicación verbal y no verbal, pero hablaremos también de la empatía, de la escucha activa, la autoestima, resolución de conflictos... y al final nos centraremos en los diferentes estilos de resolución enfocados al más asertivo, para que puedan desarrollar habilidades como marcar límites, saber decir que no y una comunicación más eficaz que les sirva en la resolución de problemas y hacerlas más seguras.

– ¿Cómo se desarrollan las sesiones?

– Buscamos que sean participativas. Cada sesión son dos horas. Hay una base más teórica, en la que se desarrollan los conceptos, y después trabajamos de manera práctica con alguna dinámica de grupo en la que todas participen y apliquen esa habilidad y se fomente la reflexión. Dejamos bastante espacio para que todas participen y entre unas y otras comenten los problemas que se encuentran y las dificultades diarias.

– ¿Cuáles son los principales errores que cometemos a la hora de comunicarnos?

– Fundamentalmente, no escuchar a los demás. La mayor pregunta falsa que podemos hacer es “¿Qué tal estás?”, porque realmente no queremos saberlo, preguntamos por compromiso. Por ello en el taller reflexionamos sobre esto, sobre la importancia de saber escuchar, porque muchas veces lo hacemos pensando en qué vamos a contestar o cómo vamos a resolver el problema de la otra persona, cuando realmente no quiere eso, sino que le escuches y apoyes sin más, no que le soluciones sus problemas. Parece que no estamos preparados para que alguien nos diga que las cosas le van mal. Por eso trabajaremos la empatía también.

– Las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama sufrirán esa situación a menudo...

– Es algo muy frecuente. Hay gente que se aleja de ti y tú no entiendes que está pasando.

– ¿Cuál sería la reacción más correcta?

– A veces es tan sencillo como escuchar y reconocerle a la otra persona “qué situación tan difícil te ha tocado”, porque eso es empatizar. No es necesario más que decir “si te puedo ayudar, dime cómo”.

– ¿El taller también se puede aplicar en la vida laboral?

– Por supuesto, ya que en el ámbito laboral tenemos que saber poner límites y decirlo de la mejor manera posible. A veces nos callamos y cuando estallamos es peor.