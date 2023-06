Domínguez: "Hay cierto consenso en que Luis López tenga una representación importante en la Diputación"

El presidente local del PP, Rafa Domínguez, declinó en la mañana de este viernes pronunciarse sobre su posible designación como vicepresidente de la Diputación, en un futuro gobierno provincial encabezado por el delegado de la Xunta en Pontevedra y presidente provincial del partido, Luis López. Para facilitarle la “vía libre” al gobierno provincial, los populares han desencadenado una cascada de dimisiones en su concello natal, Rodeiro, de modo que esta sábado pueda tomar posesión como concejal.

Domínguez reconoció que el escenario “no es fácil de explicar” y viene a “señalar que hay cierto consenso con que Luis López tenga una representación importante dentro la Diputación”. Añadió a renglón seguido que “a veces hay circunstancias, a veces hay decisiones que afectan a tener que tomar decisiones que no son las mejores pero son obligadas para llegar a un fin”.

Los movimientos no responden en todo caso a una crisis interna del PP, un partido que hoy está “fuerte y unido”, aseveró, “y habiendo un debate, que yo conozco en parte, intenso dentro de lo que es los nombres para la Diputación, puedo decir que el partido está unido”.

Recordó que “siempre he dicho que Pontevedra ha tenido un gran resultado y quiere hacerlo valer” en la Diputación pero “no sé la fórmula todavía. El presidente dijo que no toca y cuando diga que toca… No toca ahora mismo

Tras la candidatura de Pepa Pardo al Senado, se repite especialmente el nombre de Rafa Domínguez para la vicepresidencia provincial. “Nombres no tocan”, señaló en este punto, “hablo de una circunstancia que son las dimisiones que se han producido y, por tanto, deduzco que va a tener peso en la Diputación Luis López. Nombres de Pontevedra no tocan”.

El presidente local del PP realizó estas declaraciones en su comparecencia para anunciar que el próximo sábado se postulará para la Alcaldía de Pontevedra.