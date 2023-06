Varias decenas de personas se concentraron ayer delante del centro de menores Avelino Montero para protestar contra la supresión de cuatro plazas de educadores en el mismo. Según denunció el sindicato convocante de la movilización, UGT, la Consellería de Política Social e Xuventude “no va a cubrir las cuatro plazas de educadores que se jubilaron recientemente”, algo que considera “una maniobra para que la gestión se privatice”.

La Xunta, por su parte, aseguró el lunes que no suprimirá ningún empleo en el centro y que, al contrario, reforzará los equipos técnicos en la provincia de Pontevedra con la creación de nuevas plazas u “amortizará” otras no ocupadas porque ya no son necesarias, “puesto que el centro Avelino Montero dispone de personal suficiente para la correcta prestación del servicio y cumpliendo la normativa vigente”.