Así sonará el verano en Pontevedra

Los bares han llegado a su mejor época del año, aquella en la que se combina el fervor de las terrazas con las actuaciones en directo, los turistas y las ganas de pasar las noches al fresco. La Gramola, Sala Karma o La Verbena son algunos ejemplos del casco viejo pontevedrés que llevan tiempo ofreciendo música en directo a sus clientes. Algunos, como Karma, son míticos. Otros, en cambio, ofrecen conciertos periódicamente: “Es de lo que más apetece en verano”, explica Rocío García, del bar Verbena. A partir del mes de mayo, aunque es sabido que Pontevedra es una ciudad donde se puede tomar algo todo el año, los bares se llenan por fuera y por dentro para ofrecer no solo bebidas y tapas, sino también lo mejor de la música local.

Música para todos los gustos

Salas de conciertos como tal ya hay pocas, pero hay una que nunca falla, y esa es la Karma. Marcos Rivas, director y programador de la famosísima Sala Karma, cuenta que ya terminaron con la temporada de conciertos en la sala y ahora se centran en la producción: acaban de presentar el programa del popular festival de corte pontevedrés Surfing the Lérez, que en esta nueva edición contará con distintas actividades que precederán el evento central. Por ejemplo, este fin de semana han organizado una cata de vino, y después será el turno de música en vivo y al aire libre. Actuar en los bares del centro de Pontevedra supone una oportunidad para los músicos locales, y por qué no, también para los hosteleros y para los amantes de la vibración de un buen concierto en directo. En el bar La Verbena se suceden los eventos que organiza su dueña, Rocío, siempre de carácter local y planeados con mimo y cariño: desde un club de lectura entre cañas hasta exposiciones de fotografía y de otras artes plásticas. Sobre todo, dice, “Acogemos actuaciones de rock”, pero también les gusta variar: “Aquí todos los músicos son bienvenidos y no nos importa el género”, dice Rocío. Por ahora, como este mes será bastante movido, no tienen lista la programación: “Depende un poco del Surfing the Lérez, que mueve a mucha gente”, pero han pasado por este céntrico local infinidad de bandas en las últimas semanas: Lacón sin jrelos, Bi-versión, Querido Extraño e The Manueles y Os Toniskas, entre otros. En plena plaza de Méndez Núñez, el pub La Gramola apuesta durante todo el año por la música en directo y por eso organiza conciertos de viernes a sábados y sesiones vermú a mediodía los domingos, en este último caso son al aire libre y aprovechando la amplia terraza de la que disponen. El pasado viernes, el local acogió el concierto de una de las bandas más queridas por los clientes, el grupo pontevedrés Desconcerto. Cada día es una sorpresa y no hay excusa para no escuchar música en vivo en el centro de la Boa Vila.

Abriendo el apetito antes del festival

Precediendo al festival que se celebrará en la Illa das Esculturas, Marcos Rivas, que además de llevar la Sala Karma, organiza el Surfing The Lérez, indica que a los pontevedreses les esperan cantidad de eventos para “abrir el apetito”. Por eso, el sábado presentaron un calendario de actividades previas: mercadillo emergente, cata de vino Paco y Lola, y una serie de conciertos. El festival, que coincide con San Xoán, será de corte gallego para impulsar el sector autonómico y con especial representación de músicos locales. Igual que en la pasada edición, quieren tener una deferencia con la economía local e intentarán cuadrar los horarios para que la gente salga por la ciudad del Lérez después de los conciertos.