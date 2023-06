“Afortunadamente en Europa estamos a la cabeza en regulación de la Inteligencia Artificial”

Acercar al público las ciencias y las aplicaciones prácticas de estos conocimientos es el objetivo del Ciclo Aida Fernández Ríos que celebran la Diputación y la Real Academia de Ciencias. Esta semana continuó con la intervención de Ana Freire Vega, que profundizó en cómo la Inteligencia Artificial puede ayudar a nuestra salud mental.

–Se habla constantemente de ella pero ¿Qué entendemos por Inteligencia Artificial (IA)?

–La Inteligencia Artificial se suele definir como reproducir el comportamiento inteligente humano en una máquina; pero esto puede ser un amplio espectro de cosas. Por ejemplo, aprender a jugar al ajedrez y hacerlo mejor que los campeones y las campeonas del mundo; detectar incluso mejor que un grupo de dermatólogos si una mancha de piel es un melanoma. De momento tenemos máquinas que pueden reproducir comportamiento inteligente humano de manera muy eficiente, incluso en ocasiones mejor que los humanos, pero solamente esa tarea. Es lo que llamamos Inteligencia Artificial Limitada; se la conoce mucho en las redes sociales como ANI y es una inteligencia artificial que, como su nombre indica, está limitada, solamente a hacer una cosa muy bien.

–¿Cuál es el siguiente paso?

–La Inteligencia Artificial General, AGI, conocida sobre todo a nivel más internacional, que sería ya una inteligencia artificial que pudiese hacer muchas tareas a la vez y muy bien.

–¿En qué momento estamos?

–Todavía de momento estamos en una Inteligencia Artificial que digamos que no supera a la inteligencia humana como tal, porque solamente sabe hacer una cosa bien.

–No la supera, pero la está supliendo, por ejemplo en el mercado laboral ¿cómo nos está afectando?

–Es una cuestión que se puede abordar desde dos perspectivas diferentes. Por un lado, es posible que la Inteligencia Artificial esté reemplazando algunos trabajos que son a lo mejor más mecánicos, para los que no se necesitan las características que son mas inherentes al ser humano, como la creatividad, por ejemplo, o la intuición, que a lo mejor todavía puede que una máquina no tenga. Pero a la vez está generando muchísimos puestos de trabajo la Inteligencia Artificial, puestos de trabajo esencialmente técnicos. Por ejemplo en Europa quedan alrededor de 900.000 puestos de trabajo sin cubrir al año en puestos tecnológicos, no solo en Inteligencia Artificial. Trabajos también multidisciplinares, se buscan financieros que sepan inteligencia artificial, expertos en marketing que sepan inteligencia artificial, incluso humanistas que sepan inteligencia artificial. Y todavía no se están creando esos perfiles profesionales; de modo que por una parte la IA puede estar reemplazando algunos trabajos que hoy llevamos a cabo, pero por otra está generando y generará muchos otros trabajos, cambiará un poco todo lo que es el mercado laboral. Es un reto que nos está poniendo el desarrollo de estas tecnologías y, sobre todo desde el sistema educativo, hay que reaccionar. Tenemos que ponernos las pilas para poder seguirle el ritmo.

–¿Supone la IA un reto también para nuestra salud mental?

–Cualquier cosa en la vida la puedes utilizar para bien o para mal, y la Inteligencia Artificial es un ejemplo más de ello. Una IA mal diseñada o diseñada específicamente para manipular al ser humano obviamente puede suponer un riesgo para el ser humano, pero una IA bien diseñada y con un fin humano, un fin de ayudar y de luchar por el bienestar social y el bienestar planetario en general puede ayudar muchísimo al ser humano también. Todo depende de cómo se cree esa herramienta y con qué fines.

–Insiste en la importancia de la regulación

–Es muy importante hoy en día que se impulse la aceleración en la regulación de la Inteligencia Artificial, que se regule el diseño y el uso de estos sistemas. Que por ejemplo estén algunas prácticas prohibidas, como el tema de algoritmos que manipulen a los usuarios; o algoritmos como el que hay en China del crédito social, que nos den una puntuación en función de cómo nosotros nos vamos comportando en nuestro día a día. Hoy en día afortunadamente en Europa estamos a la cabeza en regulación de la Inteligencia Artificial. Próximamente saldrá la primera ley de IA, es un reglamento que será de aplicación directa en todos los estados miembros y que efectivamente clasifica los algoritmos de inteligencia artificial por niveles de riesgo. Uno de estos niveles serán prácticas completamente prohibidas, como algunas de las que he mencionado antes. Y luego habrá otros algoritmos que serán clasificados como de riesgo, de medio riesgo, y algoritmos sin riesgo. Cada uno de ellos tendrá un seguimiento y un tratamiento específico. Es importante que esa regulación salga lo antes posible y se vaya adaptando poco a poco, porque será algo dinámico obviamente, porque la tecnología crece y se modifica a un ritmo frenético y la regulación no puede quedarse atrás. Y creo que la regulación va a ser uno de los temas que más contribuya a que la Inteligencia Artificial ayude y contribuya al ser humano, y no que vaya en su contra.

–¿Cómo puede ayudar en el tema de la salud mental?

–Es uno de los temas que traté en la ponencia, a través de un caso real. Se trata de un proyecto que dirijo desde la School of Management de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, en el que utilizamos Inteligencia Artificial y analítica de datos para estudiar patrones comunes de comportamiento en redes sociales de usuarios con tendencias suicidas, con depresión, con trastornos de la conducta alimentaria. Esto nos permite extraer por ejemplo patrones como que una persona con anorexia en redes sociales suele ser una mujer, de menos de 29 años y con intereses de dietas veganas, vegetarianas, pérdida rápida de peso etc. Y con eso lo que hacemos es lanzar campañas dirigidas a usuarios en algunos de estos tres perfiles que nosotros estudiamos, campañas con teléfonos de ayuda gratuitos, con teléfonos de apoyo emocional gratuitos y activos 24 horas.

–¿Cómo han sido los resultados de la primera campaña?

–Ya solo la primera campaña, que fue ejecutada durante un mes, en diciembre y enero de 2020, consiguió aumentar en un 60% el número de llamadas al teléfono de prevención del suicidio, provenientes de redes sociales. Vemos un claro ejemplo de como la Inteligencia Artificial, bien utilizada y bien diseñada, puede llegar a ayudar a personas, incluso en redes sociales, que a veces también se demonizan, puede ayudar a que encuentren la ayuda que necesitan.