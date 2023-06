El sector del marisqueo ya mueve más de la mitad de toda la facturación de las cuatro lonjas de la ría

Las cuatro lonjas de la ría (Pontevedra, Campelo, Marín y Portonovo, sin incluir la de Bueu) ya han movido en los primeros cinco meses del año más de 860 toneladas de productos del mar, prácticamente la misma cantidad que en ese periodo de 2022. En términos económicos, en cambio, la facturación en sensiblemente mayor, por encima de los 4,8 millones de euros, 700.000 más que hace doce meses, según los datos provisionales del portal pescadegalicia de la Consellería do Mar.

En esta mejoría económica han influido de forma notable dos lonjas: la de Campelo, en Poio y especializada en el marisqueo, y la de Marín, en el puerto, con especial incidencia en la pesca. Ambas suman una facturación de más de tres millones de euros en lo que va de año, mientras que la de Portonovo cae a menos de 675.000 euros y en Pontevedra apenas se llega a unos simbólicos cinco mil euros.

El sector del marisqueo se erige como la gran actividad del trabajo en el mar en la ría. A día de hoy, ya supone más de la mitad de todo el movimiento económico de estas cuatro rulas, y está centrada en su práctica totalidad en Campelo. La subasta solo de almejas y berberechos ya supone, actualmente, unos ingresos directos de casi 2,5 millones de euros, con especial incidencia en la almeja japónica (1.570.000 euros). Estas cifras indican que el 51% de todo lo que se factura en las subastas de las cuatro lonjas corresponde al marisqueo, sin incluir otras especies complementarias como la navaja o la ostra. Este porcentaje es significativamente más alto que el de todo 2022. El pasado año pasaron por las cuatro rulas de Pontevedra, Campelo, Marín y Portonovo 3,2 millones de kilos de productos del mar, valorados en casi 12 millones de euros. De ellos, 4,8 millones correspondían a las almejas y berberechos que se vendieron por la subasta de Poio. Suponía, por tanto, el 40% del total. Ahora ya es más de la mitad.

De hecho, Campelo encabeza las cifras de las cuatro rulas en materia económica, con más de 2,6 millones de euros este año. En cambio, es Marín la lonja que más cantidad de producto mueve, con más de 520.000 kilos en estos primeros cinco meses, con una variedad de pescado muy diversificada. En su caso, los mejores resultados económicos hasta ahora se sitúan en el rapante (más de 300.000 euros en cinco meses), la merluza (por encima de los 210.000 euros) o el rape, con 165.000 euros, entre otros.

La mejoría de esta actividad en Marín se constata desde hace un tiempo y parece superada la crisis que amenazó a esta lonja hace unos años. Una de las razones que se apuntaron en su día para explicar esta mejoría fue el cambio de horario de la subasta, ya que la anterior competía con Vigo y Marín salía perdiendo. En 2019, la Autoridad Portuaria decidió retrasar hasta las 6.00 horas el inicio de la subasta de bajura y cerco en la lonja de Marín con el objetivo de facilitar la asistencia de más compradores a estas instalaciones. Se atendía así una petición realizada por el sector, al considerar que con este horario se podía contribuir a revitalizar las ventas ya que no se produciría parón entre la subasta de bajura y de la litoral, que empezaba a las 6.30 horas.

La Autoridad Portuaria trató con los diferentes agentes implicados sobre la conveniencia de esta modificación horaria. Tras una reunión con representantes del sector y realizar consultas a los principales compradores en lonja, se concluyó que había una opinión favorable al citado cambio horario, opción que contemplan las Normas Reguladoras de la Lonja del Puerto de Marín.

El sector del marisqueo, por su parte, ha iniciado el mes de junio con todos los bancos del fondo de la ría abiertos, después de más de un mes de cierre a causa de la toxina. A la espera de como evolucione este fenómenos en los próximos meses (el verano suele llegar con nuevos cierres) los trabajadores tratan de sacar el máximo rendimiento a este regreso de la actividad. Así, a finales de la pasada semana, la reapertura de todos los bancos ya había tenido las primeras consecuencias en la lonja de Campelo, donde se alcanzaban precios “muy buenos” en la subasta. En concreto, el 2 de junio, en cifras aproximadas, el berberecho extra alcanzaba los 32 euros, el máximo de la jornada. El berberecho A se vendió a 11 euros y el B, a 18. En cuanto a la almeja japónica, la de tipo A alcanzó los 11 euros, la de tipo B, los 12,5 euros y la extra se movió entre 15,8 y 16,6 euros.

Según apuntaba el patrón mayor de la Cofradía de Raxó, Iago Tomé, hay mucha cantidad de moluscos en la ría de Pontevedra y de buena calidad. El sector se muestra optimista por volver al trabajo después de más de un mes de parón, pero también cauto porque los mariscadores son conscientes de que la situación todavía es algo inestable, pues pocos días antes los análisis en la zona V eran negativos, aunque cerca del límite que establece Intecmar.

Pontevedra, menos de 15.000 euros de media mensual

La lonja de Pontevedra, ubicada en el Mercado, no abandona su declive, como le ocurre a otra de las dependencias de la plaza de abastos, el Gastroespazo. Según los datos de la Consellería do Mar, las subastas en la capital se limitaron el pasado año a poco más de 10.400 kilos con una facturación de 178.211 euros, lo que sitúa su actividad económica en menos de 15.000 euros al mes. Hace una década, cuando ya era palmario este descenso, las cifras eran prácticamente del doble, con unos 20.000 kilos de productos, en especial el camarón, y más de 300.000 euros de ingresos. Desde entonces, el balance no ha dejado de decrecer. En 2021 fueron 10.700 kilos por importe de 183.000 euros. Los datos de enero a junio de 2023 son muy deficientes, dado el retraso con el que se notifican las subastas al portal pescadegalicia. De hecho, apenas figuran en estos cinco meses 207 kilos valorados en 4.853 euros. Este declive va en paralelo al Gastroespazo habilitado en la planta alta, un lugar habilitado en su día para acoger un recinto gastronómico con variada oferta, pero que ahora apenas cuenta con cuatro establecimientos, pese a las promesas e intentos municipales por revitalizar este espacio. Otra lonja que también registra este año unos resultados por debajo de los del pasado año es la de Portonovo. Los datos provisionales de Mar apuntan a unas 142 toneladas (18 de ellas de pulpo, 25 de sardina y 24 de caballa), y una facturación de 671.000 euros.