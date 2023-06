El PP local esgrime su victoria electoral para aspirar a un papel relevante en la Diputación

Todos los cargos del PP consultados dicen, oficialmente, lo mismo. “Ahora no toca”. Cumplen así el guión marcado por el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, de aplazar el debate sobre la presidencia de la Diputación hasta después de la toma de posesión de las nuevas corporaciones municipales, el próximo día 17. Sin embargo, todo el partido en la provincia mueve estos días ficha para ganar pesa en el futuro gobierno de la entidad provincial, que recuperó el PP el pasado 28-M de forma inesperada. Entre las agrupaciones que “sacan pecho” está la de Pontevedra, después de ser la fuerza más votada en el municipio, una victoria que no lograban desde 2011.

El presidente local del partido, Rafa Domínguez, insiste en destacar los “grandes resultados en Pontevedra, que tienen que verse reflejados en la Diputación”, pero evita ir más allá. “No toca”, dice una y otra vez. No obstante, la posibilidad de que el propio Domínguez asuma una de las vicepresidencias de la institución provincial forma parte del actual debate interno. Fuentes del partido subrayan que Domínguez ha pasado de 9 a 11 concejales, más de 16.000 votos y una victoria que “deberían hacer que se tuviera sensibilidad” con esos resultados y “premiar” a la agrupación local con “algo más” que un diputado provincial de base, que ya está garantizado de por sí. En el pasado mandato era Pepa Pardo, mano derecha de Domínguez. Con Luis López, del municipio de Rodeiro como presidente ya decidido, y con la llegada de la candidata del PP en Vigo, Marta Fernández-Tapias a una de las vicepresidencias, las fuentes consultadas apuntan a que Rafa Domínguez debería ocupar otra. Al respecto, recuerdan que Tapias pasó de 4 a 5 concejales en Vigo, pero muy lejos aún de los 19 ediles del socialista Abel Caballero, unos resultados de menor nivel que los 11 ediles de Domínguez, de ahí que se esgrima esa victoria como aval para tener un papel relevante en la Diputación.

Curiosamente, la Federación de Asociacións de Veciños Castelao de Pontevedra pidió ayer que el propio Domínguez sea el próximo presidente de la Diputación. “Porque los resultados lo avalan con más o tanta claridad como otras personas que se están barajando”, aseguró Juan Manuel Loureiro, presidente del colectivo. “Queremos una persona de Pontevedra y que se garanticen los presupuestos para Santa Clara y el Museo. Lo que no pueden es llevarse el dinero para otros sitios”, añadió Loureiro, acompañado por Ramón López Laxe.

En su opinión, lo mejor para la ciudad es que presida el organismo provincial “alguna persona de la candidatura de Pontevedra” y “no es necesaria la renuncia de una lista completa, como pasaría en el caso de Luis López”, dijo en alusión a que para que el actual delegado territorial de la Xunta en Pontevedra sea nombrado máximo responsable de la Diputación sería necesaria la renuncia de varios concejales de su lista en Rodeiro.

“Castelao” pide a Lores que “tome nota” del 28-M

La Federación Castelao hizo ayer balance de la situación en la ciudad tras las elecciones municipales del 28-M. Entre otras cuestiones, valoró el cierre de la calle Reina Victoria, que marcó la campaña en la ciudad. Desde Castelao mantienen que “es necesario el cierre”, aunque reconocieron que sí puede ser analizado el “uso que se le está dando ahora mismo”. Justificaron su apoyo al cierre porque el futuro de las ciudades debe ir orientado hacia una mejora de las condiciones medioambientales. “Se alivió mucho el tráfico en Campolongo y todo el mundo tiene asegurada la entrada en Pontevedra”, dijo Loureiro sobre los vecinos de otros concellos próximos. En este sentido, recalcó que “Pontevedra es una capital de provincia y no puede estar a expensas de otros ayuntamientos”.Respecto a la posible reelección de Miguel Fernández Lores como alcalde, subrayaron que “queremos que sea efectivo lo que él mismo dejó claro: que toma nota de lo que quiere la ciudadanía y de que lo hará mejor”. Por ello, desde la Federación Castelao recuerdan que están pendientes muchas cuestiones de obligado cumplimiento a nivel local, entre ellas la limpieza de la ciudad “de forma total, no con zonas limpias y otras que no están atendidas”.