A Concellería de Benestar Social e Mocidade desenvolverá un obradoiro sobre aforro enerxético, destinado ao alumnado de 3º de ESO, en colaboraciónco IES Poio. Esta cita terá lugar o vindeiro martes e a sesión estará impartida por integrantes da empresa especializada Vento Estudos Ambientais. Facer reflexionar á mocidade sobre a súa relación coa contorna en chave medioambiental e mellorar as actitudes á hora de coidar o planeta son algúns dos obxectivos que se perseguen a través desta iniciativa. Para iso, os e as estudantes participarán en diferentes actividades que forman parte do obradoiro, como son charlas, xogos, obradoiros e a proxección de vídeos explicativos. O que se busca tamén é fomentar o debate e aparticipación do propio alumnado.

Deste xeito, o departamento de Benestar Social e Mocidade mantén a realización de propostas en colaboración co instituto. Cómpre lembrar que nos últimos anos xa se veñen desenvolvendo no centro educativo iniciativas como o programa Os Oficios, a través do cal a rapazada ten a posibilidade de coñecer o desenvolvemento de diferentes actividades profesionais que contan cunha larga tradición, pero que nos últimos tempos cada vez contan con menos protagonismo.