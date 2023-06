Un mirador hacia el claustro, pieza estrella del plan elegido para restaurar Santa Clara

El estudio Nieto Sobejano Arquitectos ha ganado el concurso para la rehabilitación del antiguo convento de Santa Clara para convertirlo en la séptima sede del Museo de Pontevedra. Esta propuesta se ha impuesto a la de los otros cuatro equipos finalistas: Kaan Architecten BV (en segundo lugar), la UTE formada por David Chipperfield y Carlos Seoane (tercer lugar), Kengo Kuma (cuarto) y Snohetta Oslo en UTE con Alfonso Penela (quinto). El vicepresidente en funciones de la Diputación de Pontevedra, César Mosquera, acompañado por el director del Museo, Xosé Manuel Rey, anunció el resultado y destacó el gran nivel de este concurso de ideas en el que “los problemas que se planteaban eran francamente complejos”.

La propuesta ganadora plantea como retos hacer visible y accesible el conjunto histórico a ciudadanos y visitantes, articular los edificios en su nueva función, facilitar un sistema de circulación que recoja todos los flujos y espacios y proyectar un complejo funcional que respete el pasado y esté conectado con las necesidades sociales del presente.

El principal elemento diferenciador con respecto al resto de propuestas será la instalación de un mirador hacia el claustro del convento y que permitirá ordenar usos y circulación por el complejo.

La unión con la ciudad del proyecto se resolvió abriendo un hueco en el muro sur, que será la nueva entrada desde la plaza Barcelos y conectará el museo y sus jardines con la ciudad, estableciendo un recorrido peatonal a través del recinto. Por esta entrada, un pabellón de acceso de nueva construcción se sitúa en el eje del antiguo claustro, anunciando a los visitantes la nueva condición pública del conjunto. El nuevo cuerpo de acceso al complejo se formaliza como una gran marquesina, un baldaquino que protege y acoge a visitantes y grupos revelando el nuevo punto de entrada y que sirve como mirador privilegiado sobre el conjunto arquitectónico. En la planta inferior, los espacios de recepción se sitúan en el nivel del claustro. A las afueras se recuperarán y se consolidarán las ruinas existentes. También se mantiene la entrada existente desde la calle Santa Clara por la Puerta de Carros y se incorpora una nueva por el espacio inmediato a la zona verde municipal.

“Responde de forma sobresaliente a la vocación de convertir este espacio de aislamiento en un lugar público, un ágora, un punto de encuentro de los ciudadanos con el Museo”, apuntó Xosé Manuel Rey, que matizó que “todas las propuestas tienen cuestiones positivas, pero también cosas que afinar. Esto es un punto de partida, es más que un concurso de ideas, es un concurso de proyectos, pero tiene que madurar, evolucionar, para convertirse en una solución definitiva. Todas tienen una buena base de la que partir en el futuro. Queda, en el caso de que el proceso se materialice, una discusión muy profunda con todo el equipo del Museo para ajustar algunas disfunciones puntuales, algún desajuste, para reforzar partes muy potentes y para minimizar algunas cuestiones”.

El director del Museo expresó la “satisfacción tan grande” de los miembros del jurado por este proceso de selección afirmando que fue “muy enriquecedor”, aplicando la perspectiva de diferentes disciplinas, y destacó “el extraordinario trabajo y la gran calidad de la documentación de todas las propuestas”.

El ganador se lleva un premio de 60.000 euros y el resto tendrán 4 accésit de 30.000 euros cada uno. “El siguiente paso, que en principio no vamos a dar, es adjudicarle la redacción del proyecto al ganador”, apuntó Mosquera, “eso, en principio, queda para la próxima Corporación, a menos que tengamos alguna comunicación por parte del próximo gobierno de que lo hagamos para ir ganando tiempo”. En este sentido, el vicepresidente en funciones de la Diputación valoró que se trata de “un proyecto de ciudad que no tiene que ver con una fuerza política u otra. Confío en que haya altura de miras para que no se pretenda entorpecerlo”, considerando que es una “garantía que el presidente de la Xunta dijera que no se iba a quedar fuera de Santa Clara”.

El jurado valoró positivamente cuestiones como la integración de un espacio que se convierte en un mirador hacia el claustro y que permite ordenar toda la circulación y toda la distribución de usos del complejo.