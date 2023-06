El vicepresidente en funciones de la Diputación de Pontevedra, César Mosquera, acompañado por el director del Museo, José Manuel Rey, anunció este viernes el fallo del jurado del concurso de proyectos para la rehabilitación de Santa Clara. A la fase final llegaron cinco propuestas de las cuales resultó ganadora la del estudio de arquitectos Nieto Sobejano, bajo el lema "Verbas na pedra".

Tal y como explicó Mosquera, que destacó que este concurso "fue el que mayor nivel tuvo, con distancia, de los que conocí", la propuesta ganadora plantea como retos hacer visible y accesible el conjunto histórico a ciudadanos y visitantes, articular los edificios en su nueva función, facilitar un sistema de circulación que recoja todos los flujos y espacios y proyectar un complejo funcional que respete el pasado y esté conectado con las necesidades sociales del presente.

El principal elemento diferenciador con respecto al resto de propuestas será la instalación de un mirador hacia el claustro del convento y que permitirá ordenar usos y circulación por el complejo. "Responde de forma sobresaliente la vocación de convertir este espacio de aislamiento en un lugar público, un ágora, un punto de encuentro de los ciudadanos con el Museo", apuntó José Manuel Rey, que matizó que "todas las propuestas tienen cuestiones positivas, pero también cosas que afinar. Esto es un punto de partida, es más que un concurso de ideas, es un concurso de proyectos, pero tiene que madurar, evolucionar, para convertirse en una solución definitiva. Todas tienen una buena base de la que partir en el futuro".

Mosquera señaló que el siguiente paso será la adjudicación y redacción del proyecto ganador, pero que "eso queda, en principio, para la próxima corporación" provincial. En este sentido, el vicepresidente en funciones de la Diputación valoró que se trata de "un proyecto de ciudad que no tiene que ver con una fuerza política u otra. Confío en que haya altura de miras para que no se pretenda entorpecerlo", considerando que es una "garantía que el presidente de la Xunta dijera que no se iba a quedar fuera de Santa Clara".

El proyecto para la rehabilitación de Santa Clara cuenta con un presupuesto de algo más de 21 millones de euros y no podrá aumentarse en más de un 10 por ciento. Actualmente la Diputación dispone de 10 millones de fondos propios para esta actuación.

En esta segunda fase del concurso participaron cinco propuestas bajo lema para mantener el anonimato y que la decisión del jurado fuera totalmente objetiva. El proyecto ganador recibirá 60.000 euros y los otros cuatro, áccesits de 30.000 euros cada uno. Tras "Verbas da pedra", de Nieto Sobejana, que obtuvo 86 puntos del jurado, se situaron "Os inicios", de Kaan Architecten BV (80 puntos); "Abrente", de UTE David Chipperfield Architects (75 puntos); "Piedra y madera", de Kengo Kuma & Associates (73 puntos), y "Revelación", de UTE Snohetta Oslo As-Alfonso Penela Fernández (69 puntos).