Llega la época de las despedidas de soltero

Lejos de las bulliciosas despedidas de soltero que pueden verse en ciudades determinadas y turistificadas, Pontevedra se erige como un destino ideal porque tiene ambiente festivo y a la vez ofrece opciones para disfrutar de una fiesta íntima y tranquila rodeada de amigos y seres queridos. Cenas, aventura, circuito termal o fiesta temática, en cualquier caso la ciudad del Lérez acoge, sobre todo en verano, la fiesta que precede a un evento que no dejará de reinar: las bodas. La despedidas, que no dejan de ser un fenómeno reciente, cada vez cobran más importancia entre las agencias que organizan eventos y los locales hosteleros, y cuadran en su mayoría en esta época previa a la temporada de bodas de verano. Muchos están llegando a especializarse. También es una juerga que no solo repercute en la economía del centro de la ciudad, sino también en otros municipios como Sanxenxo.

Los Tres Monos, de Aguete, por ejemplo, no solo se dedica a organizar bodas (incluso la de alguna que otra influencer) sino que también ha incluido entre sus servicios esta clase de eventos. Situado en Marín, este espacio para eventos con restaurante y Beach Club es el paraíso de las influencers. Su gerente cuenta que está muy feliz con la acogida que tiene. Para ellos el buen gusto es algo esencial y su época más cotizada para organizar eventos es ahora: el verano es el momento más ‘instagrameable’ de este romántico rincón, y cada fin de semana se suceden los eventos. Xiradela es una empresa cuyo local queda en la céntrica calle Manuel Quiroga. Ellos se definen como agencia de viajes, hace años que están activos y aunque al principio se centraron en viajes, lunas de miel y escapadas de lujo, encontraron en la organización de eventos en general un negocio que se les daba muy bien. Con el tiempo, vieron que las despedidas también eran un nicho interesante: “Organizamos eventos fuera de lo típico, muy personalizado. La gente demanda mucho salidas en barco por la ría, por ejemplo. Llevan su copa de cava y luego hacen picnic o cena en un chiringuito. Sobre todo nos gusta organizar en entornos naturales”, explica la que está detrás de todos los éxitos de Xiradela, Conchi Picallo. Dice que ha evolucionado mucho el concepto de despedida en los últimos años: “Nosotros no hacemos este tipo de eventos para el gran público; es más bien lo que busca el 30 o 40% de los usuarios, aunque cada vez más gente las quiere así. Hay parejas que quieren hacer hasta despedidas conjuntas. No les importa tanto la fiesta como la experiencia, aunque casi siempre acaba en una fiesta igualmente”. Los spa, un plan feminizado Pero no solo se cuecen cosas en el centro de la Boa Vila. Solo hace falta desplazarse unos minutos para ver todo lo que la zona tiene que ofrecer a los que están a punto de casarse. En los últimos años, y sobre todo entre mujeres, se ha extendido la moda de las despedidas de tipo íntimo y tranquilo. Para hacer una escapada con amigas antes del día señalado, muchas pontevedresas (o incluso de otros lugares) eligen Sanxenxo para pasar unos días. Dos ejemplos de planes muy demandados son Augusta Eco Wellness Resort o el Gran Talaso. “No tenemos un servicio de eventos de despedidas como tal”, explica Sofía Manglano, del Augusta Eco Wellness, “pero sí que se ajusta a lo que muchas quieren, sobre todo mujeres”. Ellas suelen ir en busca de una ‘Beauty party’, y cada año hacen al menos un par de eventos del estilo. Consiste en un circuito de spa seguido de un taller de belleza donde aprenden a elaborar sus propios cosméticos de origen natural y suele acabar con una cena entre amigas, como colofón final. En el Gran Talaso de Sanxenxo explican que sobre todo tienen este tipo de demanda en temporada baja porque es “un plan que apetece hacer con poca gente alrededor, disfrutando con amigas”. A las clientas (una vez más, es un plan más común entre las mujeres) les gusta hacer uso del circuito con spa seguido de una cena, y por supuesto alojamiento en el hotel.