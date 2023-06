“Si se llega a conformar un gobierno de coalición, que está por ver, tendrá que responder al peso específico de cada uno de los partidos tiene, ajustado a lo que la ciudadanía ha decidido en las últimas elecciones municipales”, avanzó el portavoz del grupo municipal socialista, Iván Puentes, al entrar a la reunión de negociación con el grupo nacionalista, para tratar de renovar el acuerdo de gobierno en Pontevedra. El pasado 28M el PSdeG-PSOE logró un representante más en la corporación municipal, mientras que el BNG de Miguel Fernández Lores perdió dos, circunstancia que los socialistas quieren ver reflejado en un posible gobierno de coalición. “Pero eso será el último punto de una negociación que llegase a ese consenso y está por ver; hay mucho camino por delante para poder llegar ahí”, recordó el socialista.

Acudieron a este primer encuentro de negociación los socialistas Iván Puentes, Yoya Blanco y Guillermo Meijón. Por parte del BNG asistieron Eva Vilaverde, César Mosquera y Raimundo González, que no quisieron opinar sobre sus expectativas para la reunión.

El líder del grupo socialista, Iván Puentes, sí lo hizo, y explicó que “iniciamos el camino; veremos si es posible llegar a puntos de entendimiento y cuánto tardamos para eso, no sé cuál será el resultado de todo esto”.

El grupo socialista acudía, dijo, “con la única expectativa de abrir un camino de exploración y de comprobar los puntos en común que tenemos con el otro partido, que está llamado a formar una mayoría que haga posible la gobernabilidad de Pontevedra en los próximos cuatro años”. También –añadió– “con la voluntad de pulir las diferencias, de llegar a entendimiento y de llegar a consensos en aquellos puntos en los que divergimos”.

Puentes recordó que ningún grupo logró una mayoría absoluta en las últimas elecciones municipales y por lo tanto “la gobernabilidad de la ciudad pasa por algo que es esencial en democracia, pero que nunca es fácil ni inmediato, que es el entendimiento entre fuerzas políticas diferentes” y lamentó las manifestaciones previas del líder del PP, Rafa Domínguez, respecto a qué grupo cederá sobre el futuro de Reina Victoria. Domínguez, dijo Puentes, “hizo unas declaraciones desafortunadas que suponen que no tiene el más mínimo sentido de qué es la democracia, porque la democracia no es algo tan soez como bajarse los pantalones. Eso demuestra que no sabe ni tiene posibilidad de llegar a acuerdos ni entendimientos con nadie. Los pactos, los consensos, las negociaciones y los acuerdos son democracia, no son bajadas de pantalones ni expresiones tan soeces y desafortunadas”, lamentó el socialista.