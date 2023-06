La UNED en Pontevedra ha abierto la matrícula para sus cursos de verano, que hasta el 31 de junio saldrá más económica para quien se quiera inscribir en alguno de los 11 cursos que este año ofrece el centro asociado de Pontevedra, tanto de forma presencial como en remoto. Su director, Víctor Manuel González, acompañado por el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, y el diputado provincial Carlos López Font en representación de la Diputación de Pontevedra, presentaron este viernes el programa del centro que acaba de celebrar su 50 aniversario.

Tanto López Font como Lores subrayaron el buen hacer de este Centro Asociado de la UNED en Pontevedra, uno de los más activos de esta Universidad, que actualmente cuenta con 6.000 alumnos en matrícula común y hasta 25.000 en los diferentes cursos específicos.

Con el programa previsto para este verano, el Centro Asociado de la UNED lidera la oferta universitaria estival en la provincia. Son 11 cursos en los que se darán cita profesores y especialistas nacionales e internacionales en las distintas áreas.

Así, la UNED de Pontevedra organizará entre los días 26 de junio y 21 de julio un catálogo de actividades formativas de muy diversas ramas en el área de Humanidades y Artes, Ciencias Jurídicas, Psicología y Salud, sin dejar de lado los cursos de idiomas y formaciones en Ciencias como Ingeniería o Informática.

El curso “La igualdad como valor, principio y derecho fundamental” organizado en colaboración con el Ministerio del Interior y el Centro Penitenciario de A Lama abre el catálogo educativo estival a la comunidad reclusa entre los días 26 y 28 de junio. Esta acción formativa permite igualmente la asistencia de alumnos externos lo que normaliza la experiencia en contextos a los que, con frecuencia, la sociedad no tiene acceso.

El campus de Pontevedra, situado en Monte Porreiro contará con cuatro iniciativas educativas ampliamente diversas. En primer lugar, del 3 al 5 de julio, UNED Pontevedra ofrecerá “Legal English for the European Union: What lies ahead?”, un curso totalmente en línea centrado en las materias de comunicación, derecho, relaciones internacionales, filología y traducción que contará con las intervenciones de varios fiscales europeos y expertos en traducción técnica.

Entre los días 10 y 12 de julio se impartirá el curso “Estrategias de economía circular”, que propondrá alternativas al modelo de producir, usar y tirar, y contará con la intervención de la vicerrectora de Economía de la UNED, Amelia Pérez Zabaleta.

Por su parte, “Intercambios artísticos entre al-Ándalus y los reinos cristianos en la Edad Media”, que también tendrá lugar del 10 al 12 de julio, repasará la impronta del arte medieval en el sur de la Península con la intervención de Peter K. Klein, profesor emérito de la Universidad de Tubinga en Alemania.

Finalmente, tendrá lugar en Monte Porreiro, entre los días 10 y 12 de julio el curso “Retos para la seguridad de España: una perspectiva público-privada”, una actividad fruto de la colaboración entre UNED Pontevedra, el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado y la Escuela Naval Militar de Marín. Durante estas jornadas se reflexionará sobre la seguridad de España desde la riqueza que otorga la diversidad de perspectivas.

En la presentación del ciclo, el diputado Carlos López Font puso en valor "los 50 años de la UNED en Pontevedra y el servicio que presta este centro asociado al conjunto de la provincia", una tarea "que las instituciones y la ciudadanía valoran y que un día precisará un reconocimiento por todo lo que la UNED significa para Pontevedra y para las personas que recurren a su método de enseñanza". En cuanto a los cursos de verano, señaló que "son una idea excelente y con una oferta inmejorable".

Por su parte, el alcalde de Pontevedra, Miguel Lores, destacó que este centro es "el más potente del Estado" y que esto es posible "porque colaboramos todos, de una forma o de otra, y si bien la UNED pasó por momentos complicados, afortunadamente estamos en una buena fase que nos permitirá ir mejorando cosas".

"Hay que destacar que muchas personas que hoy tienen una titulación no la podrían tener, a causa de sus condiciones económicas y personales, si no fuera por la UNED", indicó Lores. "El Centro de la UNED en Pontevedra ayuda a que ciudad sea una ciudad universitaria aun más, a crear una ciudad creativa, con posibilidades de futuro".

La matrícula estará disponible hasta el comienzo de cada uno de los cursos y no es necesario poseer ningún título previo. Además, tendrán matrícula reducida los mayores de 65 años, desempleados, víctimas de violencia de género, además de aquellos pertenecientes a la comunidad de la UNED, entre otros grupos, presentando la documentación pertinente en cada caso. Para solicitar más información pueden consultar la web www.unedpontevedra.es o llamar al número de teléfono 986 851 850.