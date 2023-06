El Banco de Alimentos alerta de un aumento de la demanda y un cambio en el perfil de la pobreza

En la calle Faustino Santalices se encuentra el almacén del Banco de Alimentos de Pontevedra, donde trabajan incesantemente los voluntarios que no perciben un sueldo por prestar ayuda, pero sí ganan en llevarse el corazón bien lleno a casa. Este almacén (al que acuden distintas oenegés pontevedresas) sirve como medidor para determinar el nivel socioeconómico de la ciudad del Lérez. Para José Luis Doval, que lleva dirigiendo el Banco de Alimentos desde el año 2014, lo peor que puede pasarle a esta entidad sin ánimo de lucro es quedarse sin nada que ofrecer a los usuarios que los necesitan. Habla desde el amor y de una forma clara y transparente sobre cómo la situación se ha endurecido para tantas familias en los últimos años, ante lo cual insta a que todo el que pueda colabore: al Banco de Alimentos de Pontevedra acuden miles de personas en situación de pobreza, tanto de la ciudad del Lérez como de los alrededores.

Haciendo balance de los primeros meses de 2023, Doval empieza subrayando que la última campaña, la Operación Kilo que se desarrolló en la superficie comercial Carrefour el fin de semana pasado a la par que en otras ciudades como Vigo, Lalín o Vilagarcía, puede calificarse como un éxito. Cuenta sentirse muy afortunado por el espíritu solidario de la Boa Vila, donde más de 500 personas son voluntarias a lo largo de todo el año, que sobre todo se concentran en la Gran Recogida de Alimentos en diciembre de cara a las Navidades. A pesar de que no disponen todavía de cifras ni de porcentajes concretos, todo apunta a que la demanda aumentará con respecto al pasado año, pero por eso también procuran prestar ayuda acorde a esas necesidades: solo en 2022 llegaron a repartir hasta 390.000 kilos de comida, y este año van a ser precisos todavía más, especialmente al tener en cuenta la inflación. Nunca sobra la ayuda en esta entidad solidaria, ya que la situación de muchos pontevedreses ha empeorado en los últimos tiempos. Además, a pesar del encarecimiento de la cesta básica (como el arroz, el aceite o la leche), desde el Banco hacen un esfuerzo por dar alimentos saludables y de calidad a los usuarios. Aunque no sean alimentos, dado a la inflación también son de agradecer productos como los pañales o las compresas.

La pobreza no tiene solamente una cara. Sobre cuál es el perfil en Pontevedra, Doval comenta que la ciudad no difiere de lo que se puede ver en otros sitios de Galicia: “Pontevedra no está peor que otros municipios, en ese sentido”. El aumento de la demanda, pues, responde a una situación generalizada: “Cada vez tenemos a más gente necesitada; en comparación con el año pasado hay un cambio notable en la demanda”.

La ayuda indispensable de esta unidad del Banco de Alimentos va dirigida a gente joven también, pero destacan las personas de más de cincuenta años que lo tienen difícil para reincorporarse al mercado laboral: “Hay casos de gente que tuvo un trabajo casi toda su vida y al llegar a cierta edad, a partir de los cincuenta sobre todo, se quedó en el paro y no pueden acceder a trabajos porque no los contratan”. A este edadismo hay que sumar el hecho de que la gallega es una población envejecida, por lo que cada vez más personas de avanzada edad requerirán de servicios de entidades como el Banco de Alimentos.

Pero a su vez, atienden a personas que incluso con un sueldo no tienen suficiente para alimentar a su familia: “Trabajamos con oenegés que a su vez son las encargadas de hacer el reparto. Atienden a gente de aquí y de otras nacionalidades que se incorporaron recientemente, por ejemplo, a bastantes personas que vienen de Venezuela, Brasil u otros países de América Latina”. Ahora mismo, se centran sobre todo en luchar contra lo que se denomina pobreza crónica, que se agudizó con las crisis económicas que se sucedieron, la pandemia y el encarecimiento de la vida en términos generales. También está la otra cara, algunos casos de personas que “encuentran trabajo y ya no necesitan venir más”, explica Doval contento.

Voluntarios o donantes

Un total de 60.000 gallegos se encuentran en esta situación de la que, como su nombre indica, no es fácil salir. Ofrecerles alimentos es algo primordial, pero no deja de ser una solución a corto plazo y la ayuda más directa que podrán percibir. Hay otros problemas estructurales que requieren soluciones distintas. Desde la entidad, que colabora con cuatro decenas de oenegés homologadas (no pueden dar directamente la comida a los usuarios, sino que hacen el reparto gracias a esas entidades intermediarias), explican que es posible ayudar mediante donaciones directas, también disponen de Bizum y se puede contactar por teléfono para hacerse voluntario.