O Pazo da Cultura será escenario esta noite da gala dos décimos Premios Martín Códax da Música, organizados por Músicas ao Vivo, un evento que reunirá a todas as propostas finalistas nas diferentes categorías dos galardóns.

O duo Vaguedades encargarase da dirección e presentación do espectáculo. Os actores Isabel Risco e Fran Rei conducirán unha noite inspirada no mundo do viño.

A partires das 20.30 horas o público poderá coñecer todas as propostas premiadas da edición, incluída a de Artista Emerxente.

Corenta e cinco bandas e artistas, tres por categoría, chegaron a esta fase final do certame, que de novo ofrece unha ampla panorámica da creatividade musical galega na actualidade, nunha edición que contou cunha gran participación, con máis de 430 proxectos inscritos.

Ademais, a organización fai fincapé que durante a gala a artista Luz Casal recollerá o galardón honorífico 2023. Músicas ao Vivo lembra que máis de corenta anos na música e vinte discos fan de Luz Casal “unha das voces máis valoradas neste século na escena europea”. O premio que recollerá hoxe busca recoñecer, engade, “a riqueza, delicadeza e inconformismo como intérprete e compositora” que caracterizan a traxectoria da artista nacida en Andabao, Boimorto, en 1958.

A festa poderá seguirse en directo en premiosmartincodaxdamusica.gal.

Estes galardóns está patrocinados polas Bodegas Martín Códax e contan co apoio do Concello de Pontevedra, Agadic-Xunta de Galicia e Deputación de Pontevedra.