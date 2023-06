“Esta ciudad es mi mejor modelo”

El Instituto Cervantes de Roma y la Casa de Galicia de Madrid han sido los últimos espacios en los que ha expuesto Celso Varela, un artista gallego con proyección internacional y obra en distintas colecciones públicas y privadas que ha decidido trasladar momentáneamente su estudio a la calle Michelena y pintar al natural.

“El plein air”, recuerda, “es algo que siempre he hecho, en mi aldea de Briallos me cojo los bártulos y los llevo al campo, pero en Pontevedra nunca había pintado así”. A falta de uno, cuenta con dos estudios en la Boa Vila, pero es la primera vez que decide trasladar sus materiales a la calle para trabajar ante el público.

“Llevo ya cuatro días en directo”, explica, en los que sobre todo le ha sorprendido positivamente la respuesta del público. “La gente no para de preguntar, se paran y se interesan por si soy artista, preguntan como es el trabajo o cuánto me lleva pintar” una obra.

Le gusta trabajar concentrado durante horas en su estudio, pero las obligadas interrupciones de pintar en la calle no le molestan. “Yo le hablo a la gente porque veo que le interesa”, destaca el artista, cuyo proceso artístico “causa expectación desde el primer día, a los que pasan por aquí le encanta ver lo que hago”.

Especialmente, añade, se paran “extranjeros, como una señora que me contó que también era pintora, y en general mucha gente de fuera que quiere saber cómo trabajo, si me dedico a esto profesionalmente” o incluso si hace obras por encargo.

En la obra que pinta en estos momentos en la calle aparece el santuario de A Peregrina y parte de los comercios de Michelena. Llegó hasta este punto de la ciudad tras haber hecho unos primeros dibujos en la calle San José y después de “ver desde mi estudio la calle, incluso de noche cuando se encienden las luces y pensando cómo sería pintarla”.

Pontevedra, destaca Celso Varela, “es una ciudad que me gusta” hasta el punto de reconocerse “encantado con mi nuevo modelo” y, como todos los artistas, lo considera en estos momentos el mejor. “Es un camino abierto que no había pensado y que me está encantando recorrer”, concluye, de modo que en breve en una galería de París o Roma el espectador se topará con una familiar vista de la Boa Vila.