Calma tras la tormenta en el inicio de la Selectividad: “Esperaba un examen peor”

Cerca de 1.300 estudiantes de Bachillerato arrancaron ayer la primera de las tres jornadas de la convocatoria ordinaria de Selectividad, en una sesión de exámenes que se desarrolló principalmente en las facultades de Comunicación, Educación e Deporte y Forestales y que fue el primer contacto oficial de la mayoría de bachilleres con la prueba que determinará su futuro en el ámbito de los grados, ya sean universitarios o de formación profesional.

Un día de nervios para muchos y muchas estudiantes, por la importancia de las decisiones futuras, pero también de respiro, ante la oportunidad de plasmar definitivamente todo el trabajo y estudio realizado durante el curso.

Así lo veía tras el primer examen Lucía Caldas, alumna recién graduada del IES A Xunqueira I, que lamentaba no haber aprovechado mejor su oportunidad en el examen de Historia de España, donde los alumnos vaticinaron –incorrectamente– que uno de los temas podía ser la dictadura de Primo de Rivera, al cumplirse este año el centenario del golpe de estado que desencadenó el régimen.

“Cayó lo que esperábamos, así que en ese sentido bien. Pero me quedé un poco en blanco por los nervios [risas], aunque bastante bien. Yo hice la Segunda República en las composiciones y en las preguntas tocaron los pueblos prerrománicos de la Península Ibérica. Solo hice eso”, recuerda esta estudiante, que aspira a cursar próximamente Educación Infantil en el Campus de Pontevedra.

En ese sentido, también se pronunciaba Iván Canabal, alumno del IES Ponte Caldelas, tras realizar con éxito un examen en el que tuvo que entrar en materia acerca de la Constitución de 1869 y la Revolución de La Gloriosa.

“Me lo esperaba bastante peor, la verdad. No me entró lo que más me gustaba pero pudo haber sido mucho peor. Lo veo bastante factible. Hay algunas cosas que llevaba muy preparadas, porque me había estudiado todo el siglo XIX, pero en el tema me faltó razonamiento”, explica este estudiante, al que le gustaría cursar Farmacia en un futuro.

Tras un primer día marcado por dos de las principales asignaturas troncales, Historia y Lengua Castellana y Literatura, además de otras materias como Matemáticas, Latín, Economía o Diseño, hoy será el turno del examen de Lingua Galega e Literatura, a las 9.00 horas y el de la primera lengua extranjera, previsto para las 11.00 horas. Cerrará el turno de mañana un examen, bien para los alumnos y alumnas que hayan elegido Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales, o bien Fundamentos del Arte.

Por la tarde, abrirán la segunda sesión las pruebas para las materias de Química y Griego, con el inicio a las 16.30 horas, seguido a continuación por Dibujo Técnico, Artes Escénicas y la segunda lengua extranjera, a las 18.30 horas.

En la tercera jornada, ya solo matinal, tendrán lugar los exámenes de Biología e Historia del Arte, a las 9.00 horas; de Física, Geografía y Cultura Audiovisual, a partir de las 11.00 horas y, por último, a las 13.00 horas, de Geología e Historia de la Filosofía.

Está previsto que el día 15 que se publiquen las calificaciones provisionales, a las que el alumnado podrá recurrir si lo considera oportuno.

15 estudiantes con discapacidad hicieron los exámenes en el Centro Educativo de la ONCE

El Centro de Recursos Educativos (CRE) de la ONCE acogió las pruebas de la convocatoria ordinaria de la ABAU (Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade) para los 15 estudiantes con discapacidad motora o visual que se presentaron a esta edición. En una comparecencia ante los medios de comunicación, el presidente de la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), Iván Area, destacó “la suerte que tenemos en Galicia” por contar con un CRE como el ubicado en Pontevedra, que permite que las personas con dificultades visuales, motrices o de otro tipo –con al menos un 33% de discapacidad– puedan acometer con total garantía las pruebas de acceso a la universidad.

La quincena de alumnos y alumnas participantes supone, además, un aumento considerable en la participación con respecto a la edición celebrada el año pasado, donde seis estudiantes hicieron la Selectividad en el CRE de Pontevedra. En este caso, los quince estudiantes forman parte de los 1.291 que, en total, comenzaron ayer sus exámenes preuniversitarios en Pontevedra.