O director xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, Pablo Fernández Vila, lembrou onte que continúa aberto, ata o 29 de xuño, o prazo de solicitude do Bono Enerxía Peme, un programa para a mellora enerxética das instalacións de autónomos e pequenas e medianas empresas do sector servizos. Fernández estivo no concello de Sanxenxo, na clínica de odontoloxía Portonovo D3D, unha das beneficiarias deste programa da Xunta. A empresa solicitou unha axuda para a mellora de tres rótulos con tecnoloxía LED que permitirá aforros do 61,25% con respecto ao consumo inicial. Portonovo D3D é un dos preto de 500 solicitantes aos que xa se lle concederon axudas do Bono Enerxía Peme, coas que se movilizan unos tres millones de euros.

A convocatoria, que conta cun orzamento de 4,2 millóns. Os apoios, de concorrencia non competitiva, contan cunha intensidade do 80% do custo elixible da actuación. Con carácter xeral, a axuda máxima é de 6000 euros por solicitude. Os solicitantes poderán acceder a un anticipo de ata o 50% sen necesidade da presentación de avais.