Casi 1.300 alumnos afrontan hoy la ABAU: “Estoy contenta por acabar, pero nerviosa”

Al igual que en el resto de la comunidad gallega, en la ciudad del Lérez empiezan hoy tres días (6, 7 y 8 de junio) de exámenes de acceso a la universidad, a los que se presentarán un total de 1.291 estudiantes solo en Pontevedra y más de 12.000 en toda Galicia. Como suele ocurrir por estas fechas, las bibliotecas de Pontevedra llevan semanas al completo, recibiendo a cientos de alumnos de bachillerato que hoy comienzan las pruebas. Un buen ejemplo es la Facultade de Comunicación, que además es uno de los espacios acondicionados para realizar los exámenes. Aquí acuden estos días más de 400 candidatos a la universidad. Además de este edificio, otras dos facultades acogerán los exámenes durante estos tres días: la de Ciencias da Educación e do Deporte y la Escola de Enxeñaría Forestal, ambas situadas también en el campus de A Xunqueira.

Los jóvenes, en su mayoría de entre 17 y 18 años, daban los últimos repasos durante estos días, y los nervios eran tales que parecía valerles por igual la Biblioteca Municipal que la escalera de acceso a la misma. En lo que parecía un ensayo para la futura vida universitaria, entre pausas para tomar el aire o beberse un café, la Facultade de Bellas Artes o el Aulario de la Facultade de Comunicación fueron testigos estos días de los últimos esquemas y resúmenes antes de enfrentarse a la tan temida Selectividad (ahora ABAU). Hoy empezarán con el examen de Lengua Castellana, antes del cual habrá una presentación a las 9.00 horas de la mañana. El día 15 se prevé que se publiquen las calificaciones provisionales, a las que el alumnado podrá recurrir si lo considera oportuno.

Victoria Liye Cortegoso acaba de graduarse en el IES Valle Inclán, y tras una emocionante despedida del instituto, ahora es el turno de enfrentarse a la ABAU en la Facultade de Comunicación. Un día antes del primer examen, ya solo se dedicó a repasar en la biblioteca. Su intención es entrar en Medicina, pero dice que la nota de corte es muy alta y que barajará otras opciones de la rama sanitaria como Enfermería, aunque también está difícil y puede que pruebe en otra comunidad autónoma. “Vengo aquí con una compañera y nos pasamos prácticamente todo el día, comemos aquí y todo”, explica esta futura doctora o enfermera.

Los nervios son inevitables, pero consiguió llevar todo al día gracias a la constancia y a la ilusión de entrar en una carrera de su elección: “Estudié desde que empezaron las clases y como me organicé bien, ahora tengo los resúmenes y esquemas hechos y estoy con los últimos matices. Claro que hay asignaturas que llevo mejor que otras, pero yo confío”. Para terminar, dice: “Estoy contenta por acabar, pero también nerviosa”.

Otro de los jóvenes que estudiaban estos días en el campus es Joao Monteagudo, también del IES Valle Inclán. Se examinará en la misma facultad que Victoria. Él tiene muy claro el camino que emprenderá después de bachillerato, y aunque no sabe si irá a la universidad o no, consideraba importante para su futuro presentarse a la ABAU: “No quiero cerrarme puertas. A mí lo que más me gusta es todo lo relacionado con la producción musical, pero el único grado que hay en España está en Barcelona y es muy caro, por eso empecé a mirar en Alemania, que además te cubren todo”, explica Joao, que está convencido de cuál es su pasión.

Frente a lo que muchos piensan, no conseguir entrar en la universidad tampoco sería un drama: si no estudia un grado, buscará otras alternativas relacionadas con la música, aunque no descarta hacer alguna otra carrera que pueda interesarle. A la pregunta de cómo le resultó segundo de bachiller, responde que no fue tan difícil como le pintaban los profesores, a quienes les gusta “que vayamos concienciados”, pero de todas maneras él se esforzó para hacerlo lo mejor posible: “Hice el bachillerato de Ciencias Sociales porque era el que más me gustaba. No voy a hacer las optativas del jueves, así que solo tengo que venir dos días. Sinceramente, soy de dejarlo un poco para el último momento porque trabajo mejor con algo de presión, pero yo creo que va a ir bien”, asevera.