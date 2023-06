La parroquia de Ponte Sampaio celebra el próximo fin de semana las fiestas de San Antón do Vilar, e incluye en la programación la “Fiada da Carballeira” a las 21.30 horas del viernes, con lo que se recupera esta tradición musical y donde participarán los grupos Cortidoira, Poalleira, Veira do Río, Os Chispas do Lérez, Morenos Peludos y Os do Matadeiro. Se invita a los vecinos a acudir con sus propios instrumentos.