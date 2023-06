“Hay que analizar los proyectos, pero llegar y destruir todo lo que hay, no, para nada”

Un balance triunfal del 28-M. “Sin ninguna duda”, asiente Luis López, “desde el momento en que los objetivos se cumplen se puede imaginar”. Los populares lo celebrarán con un xantar en Campo Lameiro que pagará el presidente gallego, Alfonso Rueda, “encantado”, reconoció, de festejar la consecución del gobierno de la Diputación. En la sede provincial del PP se recontaron los resultados hasta diez veces. “Soy una persona que tanto en las derrotas como en las alegrías soy tranquilo”, pero al comprobar el recuento “sí que pensé que el trabajo da sus frutos”.

–Están en los momentos de negociación de pactos en los concellos ¿cómo encaran estos procesos?

–El PP de 61 concellos en 38 fue la lista más votada; 23 mayorías y 15 mayorías simples. Yo siempre digo lo mismo, que al Partido Popular nos exigen no el sobresaliente sino matrícula de honor, y por lo tanto en esa excelencia le pido a los partidos que sean coherentes. Porque lo que no puede es que por ejemplo en Barro el BNG pida que sea la lista más votada y en Caldas no dejan a la lista con más votos, que es el PP, en este caso el PSOE. Son muchos los concellos donde el PP fue la lista más votada y no se cuestiona que otras opciones van a gobernar. Donde ellos son los más votados nadie cuestiona eso. Así que lo que pido es que se respete la voluntad de los vecinos y donde hay mayorías simples que nos dejen gobernar.

–¿Qué supone la llegada a la Diputación?

–Lógicamente fue un objetivo que era difícil pero no imposible y lo conseguimos, motivado por una subida de tres diputados que eran necesarios para tener esa mayoría absoluta en los partidos judiciales de Pontevedra, Vigo y Tui. Y, bueno, conseguir esos objetivos nos va a permitir que la Diputación vuelva a recuperar su esencia. También fue un voto claramente en clave de, oye mira no se puede tener una presidenta manchada por corrupción; también pues todas esas medidas que puso y de las que tanto sacaban pecho fueron unas medidas que llevaron al fracaso y que la gente para nada compartió.

–¿Cómo será la nueva andadura de la institución provincial?

–Ahora lo primero que hay que hacer es constituir las corporaciones locales, estamos hablando del 17 de junio. A partir de ahí son los propios concejales los que eligen a los diputados y éstos eligen al presidente o presidenta. Y a partir de ahí lógicamente habrá que diseñar todas y cada una de las acciones que va a llevar a cabo la Diputación, líneas estratégicas y demás. Es muy prematuro todavía hablar de ello.

–Preocupa la interrupción de grandes proyectos, como el de Santa Clara, los procesos de humanización del plan Ágora o los programas de reciclaje de residuos del Revitaliza.

–El Partido Popular es un partido de construir. Partiendo de esa premisa lo lógico es que cuando alguien llegue a una administración se analicen todos los proyectos, cómo están y a partir de ahí empezar a construir. Ya no de entrada llegar y destruir todo lo que hay, no, para nada.

Hay que pensar que tuvimos que sufrir una sucesión de una persona tan fuerte como Alberto Núñez Feijóo y salimos con nota muy muy alta

–Se multiplican las quinielas sobre la nueva presidencia ¿hay algo decidido? Si será hombre o mujer, de qué partido judicial.

–Nada, nada, absolutamente nada. Es algo que todavía no toca y sabéis que en el Partido Popular somos muy ordenados, todo lo afrontamos con absoluta normalidad. Y eso llegará en el momento en que a nivel de partido, porque es un proceso interno, tengamos que determinar quién es el presidente o la presidenta, teniendo en cuenta que de norte a sur y de este a oeste en los 61 concellos hay hombres y mujeres plenamente capacitados y con valía suficiente para presidir la Diputación.

–Cumple dos años como delegado de la Xunta ¿qué balance hace de este arranque?

–En la Xunta también mejor imposible, porque al final de cuentas estos resultados reflejan el buen trabajo hecho desde la Xunta y, sobre todo, de una persona, que es el presidente Rueda. Nosotros hay que pensar que tuvimos que sufrir una sucesión de una persona tan fuerte como Alberto Núñez Feijóo y salimos con nota muy muy alta. Eso fue lo que nos permitió afrontar también el proceso electoral del 28-M con muchas garantías.

–¿Salieron fortalecidos del traspaso tal vez porque Rueda es de Pontevedra?

–Las urnas hablaron. Y está claro que todas esas cosas tienen impacto, porque la gente identifica gobiernos del Partido Popular con gobiernos estables, serios, gobiernos que se preocupan por lo que realmente le importa a la gente. Y eso desde la Xunta el presidente Rueda es algo que se está haciendo y se está extrapolando a los concellos.

–Encaran las generales en un buen momento de forma.

–Excepcional, porque tuvimos un inicio de curso político en septiembre con un primer objetivo que afrontar, que eran las elecciones municipales, y ahí sacamos una excelente nota. Y el segundo objetivo son las elecciones generales, las cuales afrontamos de modo magnífico, con la moral muy alta, con la máquina súper engrasada y ya con ganas de que lleguen para explicarles a todos los vecinos el proyecto del PP y, sobre todo, la necesidad de un cambio que sin lugar a dudas va a motivar que Alberto Núñez Feijóo llegue a la Moncloa y el fin del sanchismo.