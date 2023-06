Los robos y hurtos se disparan y ya suponen el 30% de todos los delitos en la ciudad: 75 casos cada mes

Cada día se registra en la ciudad una media de ocho denuncias por algún tipo de infracción penal. Así ocurrió en 2022, según el último balance oficial de criminalidad del Ministerio del Interior. Este balance detalla un total de 3.078 delitos el pasado año en el municipio, un 8% más que en el ejercicio anterior, y un regreso a los índices previos a la pandemia, tras dos años de descenso por el impacto del COVID. Precisamente durante ese periodo dominado por el coronavirus fue la ciberdelincuencia la que centraba el mayor número de denuncias, pero en la actualidad son los delitos contra el patrimonio (robos y hurtos) lo que han escalado en la estadística y ya suponen casi un tercio de todos los casos que se denuncian en Pontevedra. De hecho, superan ya a las infracciones cibernéticas, en especial estafas.

Con una reciente operación contra una banda especializada en robos violentos aún abierta, con dos detenidos en Pontevedra y otros ocho en Ourense y Barcelona, el informe del Ministerio del Interior indica que el pasado año hubo 20 robos con violencia e intimidación, 168 robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, 701 hurtos y siete sustracciones de vehículos. Son 896 casos, un 49% más que en el ejercicio anterior, cuando hubo 602 denuncias por robos y hurtos. Esta modalidad delictiva se ha disparado en la ciudad en la misma medida en que ha caído la ciberdelincuencia. En este último delito se pasó de 1.015 casos en 2021 a 846 en 2022.

De hecho, los robos y los hurtos son, prácticamente, las únicas infracciones penales que aumentan en la ciudad. El tráfico de drogas apenas sube y lo que Interior denomina “criminalidad convencional” aumenta un 9%, muy lejos del 54% de crecimiento de los robos con violencia e intimidación. De hecho, cae el resto de delitos, aunque los relativos a agresiones sexuales de modo muy escaso, de 81 a 78 denuncias.

Descenso en Marín

Frente a la subida de los ataques al patrimonio en la ciudad de Pontevedra, la Comisaría de Marín concluyó 2022 con un llamativo descenso en las estadísticas del Ministerio del Interior, que se cifra en casi un 5%. Esta caída es mayor en la cibercriminalidad (un 12,4%) que en la criminalidad convencional (con un descenso un 1,5%). La reducción de asuntos es generalizada en todos los tipos delictivos, pero especialmente alta en los robos con violencia e intimidación, que caen un 50%, o en los delitos contra la indemnidad sexual que se reducen en un 33%. El año pasado se investigaron en Marín un total de cuatro y ninguno fue una agresión sexual con penetración. La única figura delictiva que vivió un ligero ascenso fueron las sustracciones de vehículos, con un 20% más. En total, se registraron en la villa portuaria un total de 649 infracciones de las que 184 fueron ciberdelitos, en su gran mayoría (170) estafas informáticas. En el conjunto de la provincia, la criminalidad creció un 11,3% (por encima de la ciudad de Pontevedra) y en el conjunto de Galicia el aumento fue de un 7,7%, lo que sitúa a la urbe del Lérez, dos décimas por encima de la media gallega.

Aunque Galicia sale bien parada en la comparación con otros territorios del Estado, los sindicatos policiales centran su lectura en la comparativa con años anteriores y ven en este incremento de la criminalidad el resultado de la no cobertura de puestos vacantes en las plantillas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En el caso de Pontevedra, en la Policía Nacional. Tanto el SUP como CNP insisten en que es necesaria la cobertura de todas las plazas vacantes, la actualización de unos catálogos de personal que consideran anticuados y que Galicia no quede “discriminada” en los concursos de traslados como aseguran que ocurre cada año. En el caso de Pontevedra, llaman la atención, precisamente, en el aumento de los delitos contra el patrimonio como robos y hurtos.

Se reclama una nueva Comisaría frente a la “obsoleta actual”

El Sindicato Unificado de Policía protagonizó hace unas semanas una concentración a las puertas de las dependencias de la Policía Nacional de Pontevedra para reivindicar al ministerio la construcción de una nueva Comisaría. Roberto González, máximo responsable del SUP en Galicia, explicaba que Pontevedra merece “una comisaría del siglo XXI”. “Queremos que se empiecen a realizar las primeras gestiones que culminen con la construcción” de esta nueva Comisaría que “repercutirá en un mejor servicio y el beneficio para todos los ciudadanos”. Entre algunas de las deficiencias señalan que en la oficina de denuncias hay que “atender a dos denunciantes al mismo tiempo, separados solo por un biombo, con la consiguiente falta de intimidad”.

También resalta las carencias en los vestuarios de los policías, “sin duchas ni servicios”; además de la falta de luz natural en todo el edificio y los espacios reducidos en todas las dependencias. Tampoco cuentan con una zona de descanso para los funcionarios. Para el sindicato, solo una nueva Comisaría permitiría ofrecer a los ciudadanos un servicio adecuado y desde el SUP solicitan la construcción de esta infraestructura ya que “los pontevedreses merecen un servicio similar al del resto de las ciudades”.

Un “insuficiente” refuerzo de la plantilla policial

El borrador del Concurso General de Méritos de Escala Básica para la Comisaría de Pontevedra presentado a principios de año contemplaba la adscripción de un único agente de base, al margen de un suboficial y otro oficial. Para Marín no había ninguno. La presión de los sindicatos logró poco después que se mejorara esa oferta, con cinco agentes en Pontevedra y uno en Marín. Si la primera propuesta fue recibida como un “insulto”, la segunda se considera todavía “insuficiente”. La Confederación Española de Policía (CEP) reclama la cobertura de 100% de las plazas vacantes en los catálogos, pero como medida urgente y ante el aumento de la criminalidad, que como medida temporal “se aumente con carácter inmediato y extraordinario un 5% del Catálogo de las plantillas policiales en Galicia y que sean publicadas en el presente Concurso General de Méritos”.

Tanto esta organización como el Sindicato Unificado de Policía (SUP) alertan de que estos refuerzos limitados de la plantilla puede repercutir en una menor presencia policial en la calle. Según sus cálculos, la plantilla actual ya cuenta con un déficit de unos 30 agentes en su catálogo, ocho de ellos agentes de la escala básica, que son los que realizan las labores de patrulla y seguridad ciudadana. Además, hay 22 agentes en comisiones de servicios (Xunta, UIP, GEO o embajadas). Carlos Rodríguez, del CEP señalaba hace unas semanas que “la de Pontevedra es una plantilla envejecida y son muchas las jubilaciones que están al caer, esta propuesta de un único agente es irrisoria”. A ello suma también las comisiones de servicio en vigor. Todo ello, recalcan ambos sindicatos, en un momento de incremento de la delincuencia en Galicia y también en Pontevedra.

Tras aquellas quejas, la Dirección General de Policía comunicó una oferta mayor, en el caso de Galicia de más del doble, al pasar de las 26 iniciales a 57. Pero para los sindicatos todavía resulta “insuficiente”, máxime en un momento en el que las plantillas están bajo mínimos para hacer frente a la “disparada” delincuencia en Galicia respecto a otros territorios. En 2022, a la falta de los datos del último trimestre, la criminalidad creció un 17,5% en la comunidad, con una media de 270 delitos cada día. Si hace más de una década en las ciudades gallegas salían diez coches patrulla a turnos, ahora lo hacen cuatro; y donde salían dos, hoy tienen que hacer “encaje de bolillos” para intentar sacar uno, como ocurre en pequeñas plantillas policiales. De ahí que los sindicatos reclamen a la Dirección General de Policía que rectifique y aumente las plazas para ajustarlas a la realidad delincuencial y laboral actual.