La demanda de fisioterapeutas crece en la ciudad

Ahora es posible acudir con facilidad a un fisioterapeuta privado, pero no siempre fue así: hasta hace poco, dicen los propios expertos de esta ciencia, la gente no tenía claro adónde acudir con ciertos dolores o problemas. Solían ir al médico. No fue hasta los años 80 cuando en España se reconoció al fin Fisioterapia como carrera universitaria.

El de Pontevedra es un caso paradigmático porque en la facultad del campus local se gradúan cientos de profesionales de la fisioterapia que después quieren quedarse a trabajar en la ciudad. Un ejemplo es el de Estefanía Valiño, que cuenta ya con dos décadas de experiencia en fisioterapia y hace tres años que abrió Origen Physio en la calle Santa Clara. Cuando empezó, la fisioterapia era una ciencia menos reconocida, y sin embargo ahora “está muy normalizado ir al fisioterapeuta, aunque para la demanda que hay no creo que seamos muchos”. Pasó por lugares como Portugal, Vigo y Redondela antes de instalar su propia clínica en el centro de la ciudad del Lérez. La filosofía de Estefanía difiere un poco de la de otras clínicas, pues ella apuesta por el movimiento y por ejercicios como pilates para atajar los problemas: “Aquí sobre todo hacemos terapia del movimiento, buscamos la simetría y no nos quedamos tanto en el síntoma. Considero que esa no es la raíz del problema, de ahí viene un poco el nombre de la clínica”. Casi todos sus clientes pueden buscar soluciones mediante su técnica, sean mayores o pequeños: “Aquí atendemos a gente de todo tipo, no hay un perfil. Hacemos reeducación postural, entrenamiento funcional y en general un tipo de terapia manual”. En la clínica Physinmotion Fisioterapia, Juan Francisco Donoso está especializado en fisioterapia vestibular, lo que vienen siendo los trastornos del equilibrio. A la consulta acuden de todas partes de Galicia. No tiene un perfil concreto de cliente, pero se comunican entre los fisioterapeutas de la ciudad para derivar a los pacientes y que estén en las mejores manos. Explica que “no es posible estar especializado en todos los campos, así que nos coordinamos entre compañeros para cubrir las problemáticas”. Por ejemplo, en su clínica de la Praza de Curros Enríquez trata sobre todo los trastornos del equilibrio. Abrió hace unos tres años, pero vino desde Valencia y allí ya trabajaba de lo suyo. Suelo pélvico, migraña y atención al dolor La población pontevedresa está envejecida, como en el resto de la comunidad, y esto puede tener que ver con la cantidad de consultas en urgencias por dolor y mareos, por ejemplo. Las problemáticas que tratan los fisioterapeutas son muy variadas: Juan Francisco cuenta que tiene muchas mujeres que padecen migraña, por ejemplo. En ellas se manifiesta más que en los hombres este trastorno. Ha cambiado bastante la percepción de la fisioterapia y sus especializaciones: por ejemplo, antes apenas se hablaba del suelo pélvico y actualmente es algo muy demandado en las clínicas. En cuanto a la fisioterapia vestibular, está entrando todavía en España y sin embargo hay mucha problemática asociada al equilibrio.