Un crowdfunding para cumplir un sueño

Tras participar en varios proyectos musicales, desde 2020, cuando compartió sus primeras canciones en solitario, Javier Lago empezó a dar forma al que reconoce como “el sueño de mi vida”, publicar un disco. Muchos temas en acústico, conciertos y concursos, que “fueron las fuerza para continuar”, y una pandemia después, este cantautor pontevedrés se ha lanzado de lleno a por su objetivo, y lo hace a través de una campaña de crowdfunding en la plataforma Verkami.

En apenas tres días, Javier Lago ha cubierto ya más de la tercera parte de su objetivo, fijado en 4.000 euros para poder en gran parte lo que es la producción del disco en sí y los gastos de fabricación del álbum. “Si superamos la meta de los 4.000 euros, todo serán mejoras para el proyecto: mejorar la mezcla y el máster, grabar un videoclip, invertir en publicidad…”, explica. De momento cuenta ya con una veintena de micromecenas que confía en que sigan creciendo de aquí a mediados de julio, cuando finaliza la campaña.

La producción del disco comenzó en enero de 2023, “buscando el sonido que queríamos y comenzando con los primeros sencillos para dar impulso a esta campaña”. Con el inicio del crowdfunding ha publicado también un adelanto del disco, la canción “Si me lo permiten”, cuyo videoclip se estrenará el próximo miércoles. A finales de este mes habrá otro adelanto y después del verano, otro. Serán en total 10 canciones inéditas que se producirán entre este mes de junio y septiembre. Solo algunos afortunados han podido escuchar alguna de ellas en los conciertos que el pontevedrés ha ofrecido en los últimos meses. “Si todo va bien y las cosas salen como me gustaría, el disco saldrá antes de Navidad”, calcula Lago, que se encuentra compaginando su trabajo como freelance en el mundo audiovisual con las intensas jornadas en el estudio de grabación.

Se define como “un defensor de los discos en físico” y este proyecto lo ve como el inicio de una nueva etapa en su trayectoria musical. Después de un 2021 y un 2022 muy prolíficos, durante los cuales compartió muchos temas en diferentes plataformas, así como varios videoclips, en octubre del año pasado lanzó “El Temblor”, una canción que sirvió de antesala a su debut oficial como cantautor, con un concierto con banda completa en la Sala Karma. “Fue el colofón a dos años de trabajo, lo vi como el cierre de una etapa, y ahora había que pensar en el futuro”, comenta.

Todos esos temas que creó entre 2020 y 2022 no se perderán del todo. Además de continuar en las diferentes plataformas, Lago aprovechará este nuevo proyecto para grabarlos en formato físico y ofrecerlos como una de las recompensas de la campaña de crowdfunding.

En las campañas de micromecenazgo, los usuarios colaboran a través de donaciones y a cambio reciben recompensas relacionadas con el proyecto. En este caso, hay opciones de participación desde 7 euros hasta 1.000. Cualquier aportación es importante para alcanzar el objetivo y poder llevar a cabo la producción del disco. Y entre las recompensas que ofrece Javier Lago hay, además del CD, una demo exclusiva que no saldrá a la luz hasta que lo haga el disco, acceso al evento exclusivo de presentación, que constará de un pequeño concierto y el relato de los entresijos de la grabación y la producción, y elementos de merchandising como una bolsa de tela con una ilustración que la hermana de Javier, Andrea Lago, hizo para su primer sencillo, “Aunque te quiera”, o una camiseta con el lema “Nunca he tenido un plan” (letra extraída de “Si me lo permiten”).

“Tendremos una serie de recompensas exclusivas, que únicamente se podrán adquirir mientras dura el crowdfunding. Se trata de un libreto que acompañará a la salida del disco, de mayor tamaño que el que va con el CD, con más fotos, secretos y documentos inéditos sobre todo el proyecto. Y también, para los más coleccionistas, un CD extra exclusivo en el que se incluirán las canciones lanzadas entre 2020 y 2022, junto con algún que otro añadido”, explica el músico, que también ofrece conciertos privados entre las recompensas de mayor valor.

Raúl Ben, amigo y productor de Javier Lago, es el responsable de la producción en Gingko Studios, en O Porriño. Precisamente con Ben ganó recientemente el certamen Música nas Letras, una iniciativa del Concello de Pontevedra para incentivar el uso de la lengua gallega en la música en el marco del Día das Letras Galegas.