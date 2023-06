Amencer y Juan XXIII, a la espera de los pasos finales para poder utilizar sus dos residencias

Después de luchar mucho, los familiares de personas con discapacidad consiguieron que se llevaran adelante dos residencias adaptadas a sus necesidades. Ambas culminaron en dos proyectos distintos, pero con el mismo objetivo de mejorar la calidad de vida de estas personas. Sin embargo, aunque ambos servicios están listos desde hace semanas, aún no han abierto sus puertas. No está listo el concierto con la Xunta para hacer más asequibles unas plazas muy caras.

Nuria Luque es la directora de los Centros Ocupacionales y Día de Pontevedra de la Asociación Juan XXIII, y explica que están en la misma situación que el resto de las residencia de Galicia que necesitan aumentar sus plazas: “Esta situación no es algo que nos esté pasando únicamente a nosotros, sino también a todas las residencias de Galicia que tienen esta situación. Estamos deseando que se apruebe el concierto de la Xunta porque beneficiará al conjunto de la sociedad gallega”, explica esta gerente.

Las instalaciones, que han sido ya completadas, habían comenzado a construirse hace seis años y sin embargo continúan inutilizadas. Darán cabida a hasta 24 residentes y contarán con otras 11 plazas de día para los usuarios de la asociación. El inmueble se suma a la oferta de la que ya dispone la asociación para sus usuarios en Pontevedra. Además de Juan XIII, hay otro lugar para satisfacer la demanda que llevaban décadas haciendo los colectivos de personas con necesidades especiales.

En la Asociación Amencer-Aspace, para personas con parálisis cerebral y otro tipo de trastornos neuro-motores, hicieron una inauguración de su residencia en marzo de este mismo año. Se prevé que el edificio de Campolongo que antes perteneció a la ONCE llegue a dar servicio a 32 personas. Se espera completar en el inmueble una segunda ampliación y llegar hasta las 150 plazas en oferta. El mobiliario también fue adquirido gracias a la cofinanciación de la Fundación ONCE.

A la espera del otoño

Mientras la asociación Juan XXIII tiene el permiso municipal pertinente y cuenta con familias a la espera de ver cómo se desbloquea la situación, la residencia de Amencer no ha superado por el momento ese trámite. Hasta ahora, remodelaron el inmueble por completo para adaptarlo a las necesidades de sus futuros residentes. Dos pisos serán de atención diurna y otros dos para Centro de Día de Amizade-Cogami. El resto del edificio se destinarán a otras entidades locales y vecinales de corte social. Después de la última reunión, la Xunta se comprometió a dar respuesta después del verano para que las residencias puedan ofrecer los tan demandados servicios. Por el momento, desde la directiva de las dos asociaciones dicen no poder hacer nada porque no se ha aprobado todavía el concierto de plazas, así que continuarán esperando a tener noticias. Desde ambas organizaciones siguen manteniendo la ilusión de comenzar en otoño.

Adaptados a las necesidades de los usuarios

Los dos edificios comenzaron a habilitarse a la par. El de la Asociación Juan XXIII recibió ayudas públicas, pero la mayor parte de la inversión fue privada. Además de este inmueble, Juan XXIII cuenta con otros servicios como un centro educativo, atención diurna terapéutica, atención diurna ocupacional y vivienda tutelada. Por su parte, el de Amencer obtuvo una inversión de un millón y medio de euros gracias a fondos europeos. Las familias llevaban treinta años a la espera de disfrutar de un servicio así, pero ahora no pueden costearlo y por eso esperan el concierto del gobierno autonómico. El servicio estará destinado a jóvenes con diferentes necesidades de apoyo a nivel motor, cognitivo, sensorial y de comunicación que precisan de un recurso residencial. La idea de integrar además distintas aristas del tejido asociativo permitirá crear sinergias entre la ciudadanía y visibilizar a las personas con esta clase de problemáticas. El edificio se convertirá en un espacio de inclusión social auténtica.