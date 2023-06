Las mortajas vuelven a A Lama

Todo apunta a que este domingo la parroquia de Xende acogerá con gran éxito su popular procesión del Santo Cristo, que saldrá a las 12.00 horas del mediodía después de una misa solemne en el santuario. Se trata de una de las celebraciones religiosas más llamativas y originales de Galicia, que ha conseguido captar la atención de curiosos de muy distintos orígenes. La presidirá el obispo de la diócesis Tui-Vigo, Luís Quinteiro Fiuza, y estará oficiada por el párroco David Dosantos. Como novedad, este año tendrán presencia las imágenes de la Virxe das Ermidas y del glorioso San Brais de Briallos. El Concello de A Lama ya ha puesto en marcha un amplio dispositivo de limpieza en el entorno de la iglesia de Xende para acoger la romería.

Esta esperada procesión, que no todos los años cuenta con mortaja, sí tendrá este domingo a una mujer mayor como ofrecida, según explica el párroco que lleva ya quince años oficiando la misa previa. Dosantos también ejerce su función en Gaxate y Xesta, en el mismo Concello de A Lama, así como en la parroquia de Forzáns, en Ponte Caldelas. La romería del Santo Cristo no presenta trazas de extinguirse, y tampoco es tan anciana la gente que suele ofrecerse para ir en el ataúd, señala el cura: “Ahí sigue la romería, y la gente la espera con fervor”. Aunque solo una mujer mayor anunció que se ofrecería este domingo, lo cierto es que a la popular procesión no se ofrecen nunca más de dos o tres personas. Lo hacen como acción de gracias, por haberse curado de alguna dolencia, normalmente. Dosantos explica que esta procesión tiene su origen en la piedad popular, y que “si desaparece o recobra fuerza dependerá de la decisión de la gente de Xende, y no de la institución eclesiástica”. Después habrá un concierto protagonizado por la Banda de Música Unión Musical de Tenorio para amenizar el resto de la jornada.

Fiesta del codillo

A Lama se prepara también para otra fecha señalada en su calendario, aunque en esta ocasión no sea de corte religioso sino gastronómico. El próximo domingo, 11 de junio, será la XXI Festa do Codillo, donde el jurado apostó por la preparación tradicional estofada con guarnición de patata asada, guisante y zanahoria. Los interesados, indican desde el ayuntamiento, pueden adquirir las entradas a 12 euros en las oficinas municipales hasta el día 8. El propio domingo podrán también comprar las entradas en la Alameda. La apertura será a las 13.30 horas para agilizar el reparto, así como evitar aglomeraciones. Se servirá el plato hasta las 15 horas de la tarde. Otros puestos ofrecerán pulpo y churrasco, además. La fiesta estará amenizada por la Banda de Gaitas “Os Catro Ventos” y la Charanga “Os Encerellados”. Por la tarde, la Banda de Música Municipal ofrecerá un concierto desde las 20 horas.