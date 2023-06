A Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial (Culturmar) organiza por segundo ano consecutivo a Copa Mörling de dornas a vela, unha proba que naceu como mostra de agradecemento a toda a labor realizada en prol da salvagarda das embarcacións tradicionais galegas polo etnólogo e antropólogo sueco Staffan Mörling. O circuíto desta edición estará formado por seis regatas que arrancará en Portonovo o vindeiro 17 de xuño e finalizará, o 9 de setembro, en Bouzas (Vigo). A cita foi presentada onte pola concelleira de Cultura, Paz Lago; a presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas; o representante de Amigos da Dorna de Portonovo, Alejandro Piñeiro, e o presidente de Culturmar, Xosé Luisa Sacau.

Co obxectivo de promover e estimular a partipación neste tipo de eventos, Culturmar xa conseguiu o ano pasado unificar catro regatas de dornas a vela que xa existían en Galicia (Portonovo, Cambados, O Grove e A Illa de Arousa) e engadiu unha nova, a de Combarro, para crear a Copa Mörling. Para esta segunda edición, a competición expándese coa organización en Bouzas da Regata Cabo de Mar.

Entre os meses de xuño e setembro, as vilas de Portonovo, (XIV Regata do Sepelo- 17 de xuño), Cambados (VI Regata do Salnés- 1 de xullo), A Illa de Arousa (Triángulo do Cantiño- 15 de xullo), O Grove (XXXIV Regata dos Faros- 22 de xullo), Combarro, (II Regata da Reiboa- 26 de agosto) e Bouzas, (I Regata Cabo de Mar- 9 de setembro) serán escenario das seis regatas desta segunda edición da ‘Copa Mórling’. Serán competicións de, aproximadamente, dúas horas de duración e que terán lugar os sábados pola tarde, excepto a de Combarro, que será pola mañá.

O presidente de Culturmar, Xosé Luis Sacau, asegura que a organización desta segunda edición “demostra o éxito conseguido o ano pasado e as ganas que existen de continuar”. A idea é que todos os colectivos federados da provincia de Pontevedra, organicen ou non regatas, participen na organización desta copa”.