La Diputación presentó su campaña de Memoria Histórica “E se fose hoxe?”, un proyecto fotográfico que pretende homenajear a las víctimas del golpe de 1936 que defendían a la libertad. La iniciativa sitúa a personas actuales en el lugar de quien ocupaba entonces su mismo cargo, viviendo las diferentes situaciones de represión que se sufrieron tras el alzamiento militar: asesinatos, exilios, incautaciones, vejaciones sexistas, represiones, etc.

Las encargadas de presentar la campaña fueron la diputada de Memoria Histórica María Ortega y la técnica provincial Montse Fajardo. La nacionalista destacó que con este proyecto “impactante” se quiere llamar a la atención sobre dos cosas: dar a conocer a las víctimas del 36 de una manera más humana “y que la población en general, y la juventud en particular, entiendan que no eran distintas a nosotros, que no habían hecho nada más que defender unas ideas” y, además, “ya que ahora es más necesario que nunca, alertar del peligro del avance del fascismo, ilustrando las consecuencias que tendría el golpe de estado si fuera hoy”.