Comesaña cree que Atención Primaria llega al verano “en mejor situación que el año pasado”

El homenaje a los profesionales del área sanitaria que emprenden en este 2023 su jubilación sirvió también para que el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, adelantase las previsiones del Sergas para los próximos meses en cuanto a la disponibilidad de médicos y la Atención Primaria. En este sentido, el responsable sanitario del Ejecutivo autonómico destacó la planificación elaborada para el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés y confía en que no se repita el caos registrado el pasado verano, cuando era prácticamente diaria la falta de profesionales en los centros de salud.

“En Primaria, hay que destacar en Pontevedra, a priori, con los datos que tenemos encima de la mesa, una situación mucho mejor que la del año pasado”, explicó Comesaña, que recordó la situación vivida en 2022 como un “momento crítico en el que tuvimos que ajustar la oferta y cambiar el modelo”.

El titular de Sanidade achacó los problemas a la falta “en toda España de médicos de familia” y añadió que la mejora para este curso se debe “gracias a las medidas tomadas este año, a esas plazas por concurso de méritos que llevan asociadas dos guardias de PAC, gracias al esfuerzo porque residentes que acaban se les ofrecieron contratos de larga duración o incluso plazas en propiedad a las que se pueden presentar y al trabajo de los profesionales del área sanitaria”.

Al respecto de las modificaciones que se producen en la campaña de verano, desde el Sergas sostienen que los servicios hospitalarios no se resentirán y se adaptarán a la demanda que vaya surgiendo en los próximos meses.

“En el ámbito hospitalario, las camas no se cierran, siempre están ahí disponibles. Sí que es cierto que aprovechando una disminución en la patología y en los ingresos que se producen, el verano es más propicio y nos permite planificar la ocupación, que coincide con la necesidad e interés de los profesionales por descansar, lo que nos lleva a adaptar la oferta de servicios hospitalarios a esa demanda. Los recursos físicos están ahí y todos los veranos pasa lo mismo, ajustando esa demanda a las vacaciones de los profesionales. No hay un solo momento en el que si es preciso abrir una unidad de hospitalización no se haya hecho. Este año será igual”, concluyó.

Al respecto de los incrementos en los casos de coronavirus que se han experimentado en las últimas semanas en el área sanitaria (ayer ya había 173 contagiados y 22 hospitalizados), el conselleiro de Sanidade avanzó que la situación está perfectamente controlada y no reviste gravedad. “Lo primero es tener los datos, que los tenemos. Monitorizamos de forma permanente y siempre que vemos un incremento nos preocupa y nos ocupa, pero de momento creo que la situación está controlada. No tenemos mayor dificultad que esos casos, que muchos son de personas ingresadas que siguen estando con covid, no por covid, pero bueno, de momento está controlado”, aseguró.

Médicos de familia

A través del Diario Oficial de Galicia, el Sergas publicó ayer la resolución provisional del concurso de traslados en la categoría de médico de familia, que traerá a varios centros de salud de la zona al menos a seis nuevos facultativos: dos al centro de salud Virxe Peregrina de Pontevedra y uno a los centros de salud de Sanxenxo, Marín, Cerdedo (en Cerdedo-Cotobade) y Raxó (Poio), respectivamente.