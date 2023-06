El CEIP Plurilingüe do Carballal celebra sus bodas de oro por todo lo alto

El CEIP Plurilingüe do Carballal, en Marín, celebró ayer su 50 aniversario por todo lo alto y con invitados ilustres del ayuntamiento. El evento, lleno de alegría y de nostalgia, dio comienzo a las 17.00 horas con una Exposición PDI, tras la cual tuvo lugar el acto conmemorativo con la presencia de distintas autoridades. A las 19.00 horas se celebró la romería popular con pinchos y la actuación de los grupos locales Airiños de San Xulián y Fentos e Frouma. Por la tarde se celebró también una fiesta inspirada en los años setenta amenizada con la actuación del dúo musical Two in the Mirror. La afluencia fue tal que los asistentes no encontraban dónde aparcar: se valieron de un autobús que dispuso el propio colegio para ir desde Pontevedra y desde el propio Marín.