Una romería popular con las actuaciones musicales de Airiños de San Xulián, Fentos y Frouma encabezará la agenda de actos de conmemoración por el 50 aniversario del CEIP Plurilingüe do Carballal, en una jornada que se desarrolla hoy.

Las festividades dan comienzo a las 17.00 horas con una exposición PDI, que precederá a un acto conmemorativo por el medio siglo del centro educativo marinense situado en Viñas Blancas.

A continuación, a partir de las 19.00 horas, se procederá a la romería popular, con un pequeño aperitivo acompañado por la amenización musical de los grupos locales participantes.

Para poner el broche final a la jornada de aniversario, se celebra también una fiesta setentera, que contará con la actuación musical del dúo Two in the Mirror.

Servicio de bus

Desde la organización del evento, recomiendan a los asistentes que utilicen el servicio de bus que se pondrá a disposición de la gente interesada en acudir. Habrá servicio de ida desde Cantodarea, Tiburcio, Alameda y Muebles Mirón hasta Jaime Janer a las 16.30 (desde Praza de Galicia), 17.00 y 17.30 horas, con regreso desde el colegio a las mismas paradas a las 21.00, 21.30 y 22.00 horas.

El colegio recomienda emplear este servicio, de carácter gratuito, para no colapsar el poco espacio que existe en las inmediaciones del centro educativo.