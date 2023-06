Se suceden los planes para esta época estival en la ciudad del Lérez y casi hay que hacer huco en la agenda para tanta oferta cultural y festiva. Por segunda vez, los pontevedreses podrán disfrutar de lo mejor del panorama musical autonómico y local en su propia ciudad. Thom Archi, La mosca valiente, Conductores Suicidas, The Rapants, Trueno, Xoel López, Blanco Palamera, Jenny and The Mexicats, Certain People, Galician Army, Chroma, Desconcerto y Vetusta Morla entre otros muchos son los artistas y grupos confirmados por la organización del evento que promete cumplir y superar las expectativas generadas en la pasada edición. Este festival quiere convertirse en un referente en la música urbana al reunir en un mismo enclave junto al río Lérez a decenas de grupos.

La fusión de géneros y ambientes es clave para este festival de corte urbano que apuesta tanto por éxitos nacionales en cabeza de cartel como por artistas locales y gallegos.The Rapants son una banda ‘indie’ y ‘garage’ de Muros tan animadas como llenas de buen rollo. Chroma es otro grupo de Galicia que versiona tamas desde el ‘rock’ clásico hasta el ‘pop’ actual. La mosca valiente también es un grupo autóctono, cuyos integrantes son pontevedreses con una amplia trayectoria musical de má sde dos décadas. Además, desde la organización del festival indican que todavía faltan muchos artistas por confirmar y que apuestan por la mezcla estilística como ya lo hicieron en la edición pasada, así como por grupos con larga trayectoria y recién salidos del horno. Las sorpresas, la diversión y la buena música están aseguradas. El verano pasado, el evento sorprendía a los pontevedreses al atraer hasta la Boa Vila a raperos de talla internacional como Ayax o a la viral Villano Antillano. En esta ocasión, el Río Verbena Fest estará plagado de novedades, como un cambio de ubicación para garantizar la máxima comodidad y seguridad a todos los asistentes porque se prevé que el aforo aumente. En cualquier caso, en la programación no faltarán grandes cabezas de cartel ni djs locales para amenizar la fiesta durante los dos días que dure el evento. Dónde comprar las entradas El próximo 7 de junio estarán disponibles las entradas para el festival que ya ha sido nominado a los Iberian Festival Awards con solo un año de antigüedad. Las entradas podrán comprarse a través de la página web del propio evento a partir de mediodía. Tras el éxito de la pasada edición que tuvo lugar en los terrenos de Tafisa, este año el Río Verbena 2023 cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, Xacobeo, Concello de Pontevedra, Estrella Galicia y Gadis como patrocinadores. También estrena nueva localización, en la esplanada del recinto ferial de Pontevedra.